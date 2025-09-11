Трамп начал снимать санкции с Беларуси и передал Лукашенко важное послание

Как передает портал "Комментарии", заместитель спецпредставителя президента США Кита Келлога Джон Коул прибыл в Минск, где встретился там с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Представитель США заявил, что Вашингтон по распоряжению Дональда Трампа снял санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". Это решение уже вступило в силу, хотя официально об этом не объявлялось. Санкции против "Белавиа" были введены в 2023 году.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

О встрече с Коулом сообщила пресс-служба белорусского диктатора, которая назвала её "новым раундом белорусско-американского диалога". Она также распространила видео начала встречи и сообщила, что разговор шёл около пяти часов.

Лукашенко также передали письмо от Трампа, в котором было написано, что народ США молится о здоровье белорусского диктатора и его будущем. Американский лидер приветствовал диктатора с днем рождения и отметил прогресс в достижении общих целей. Также Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома.

"Как бы это ни прозвучало банально, я хочу поблагодарить вашего президента (не потому, что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне) за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе. Семь, шесть остановил войн или конфликтов — не важно. Он остановил немало конфликтов", — заявил Лукашенко.

Он выразил убежденность, что ни один президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий, чтобы на планете был мир.

Читайте также на портале "Комментарии" — журналисты Схем вместе с белорусской службой Радио Свобода и изданиями Delfi и Eesti Ekspress зафиксировали масштабное строительство военной инфраструктуры в Беларуси. Анализ спутниковых снимков Planet Labs за 2022–2025 годы свидетельствует: в стране не только модернизируют старые объекты, но и строят совершенно новые военные базы – в частности, вблизи границ с Украиной.



