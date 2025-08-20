У Лукашенко назвали Украину «братской» и выступили с предложением по встрече Зеленского и Путина

Беларусь готова выступить организатором встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, если это поможет приблизить долгожданный мир. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Спикер белорусского диктатора уточнила, что этот вопрос во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и Александр Лукашенко не обсуждали.

"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но, если это нужно для мира в нашей братской республике — мы готовы организовать любую встречу", — сказала Эйсмонт.

Читайте также на портале "Комментарии" — 15 августа Дональд Трамп провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, что явилось для белорусского лидера шансом вернуться на международную арену. Как пояснил заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси, дипломат Павел Латушко, Лукашенко мог воспользоваться этой встречей для продвижения своих интересов, в частности, идеи о проведении важных переговоров на территории Беларуси.

Латушко отметил, что этот разговор был значимым для Лукашенко, поскольку он стремится стать посредником в мирных переговорах. Трамп, в свою очередь, не отказался от титула президента Лукашенко, являющегося частью его стратегии, предусматривающей не давление, а тактику "удобрения" Беларуси.

"Трамп четко дал понять Лукашенко, что теперь все зависит от него. Он может выбрать путь, унизив США, или начать выполнять выдвинутые условия: освободить 1300 политзаключенных и обеспечить возможность для будущих переговоров", — подчеркнул Латушко.



