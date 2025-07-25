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У Лукашенко проблемы: с какой просьбой тот срочно обратился к Путину

Беларусь попросила денег у России на латание "дыры" в бюджете

25 июля 2025, 12:26
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Кравцев Сергей

Режим Лукашенко обсуждает возможность привлечения дополнительного финансирования от России. Об этом сообщил министр финансов Беларуси Юрий Силеверстов, пишет "The Moscow Times".

У Лукашенко проблемы: с какой просьбой тот срочно обратился к Путину

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Министр финансов Беларуси отметил, деньги нужны, в частности, для белорусского бюджета, который в этом году сверстан с дефицитом 4,5 млрд белорусских рублей, или 1,6% ВВП.

Кроме того, сообщил Силеверстов, Беларусь хотела бы привлечь кредиты для поддержки нефтеперерабатывающей отрасли страны и других инвестиционных проектов.

"Мы активно взаимодействуем по финансированию как инвестиционных проектов, так и прямого финансирования. Вот эти вопросы как раз и обсуждаются", — сказал белорусский чиновник.

При этом Силеверстов не стал раскрывать информацию о каких именно суммах идет речь.

По факту Беларусь все больше и больше становится зависимой от России. По данным Всемирного банка на 2023 год, Беларусь была крупнейшим должником России: на нее приходилось 8,2 млрд долларов выданных Кремлем межгосударственных кредитов. Это более четверти общей суммы задолженности иностранных государств перед Россией, которую Всемирный банк оценивал в 28,9 млрд долларов.

Стоит также обратить внимание, что в марте 2025 года Госдума ратифицировала соглашение с Беларусью о значительной отсрочке погашения накопленного долга, платежи по которому должны были начаться в этом году.

По новым условиям, Минск сможет отсрочить выплаты на 2031-36 гг., то есть на 7-12 лет. В целом под соглашение попадает примерно 800 млн долларов задолженности Беларуси.

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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2025/07/24/lukashenko-poprosil-uputina-esche-deneg-chtobi-zakrit-diru-vbyudzhete-a169737
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