Украина все равно будет наша: Лукашенко сделал новый прогноз по войне и упрекнул Запад

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обрадовался тому, что в США не прекращаются внутренние выяснения между Белым домом и Конгрессом относительно помощи Украине. Это, по мнению, белорусского диктатора, хороший знак о том, что "Украина будет наша". Лукашенко уверяет, что Украина для США она уже отходит на второй план, а президент Владимир Зеленский якобы готовится покинуть страну. Как передает портал "Комментарии", такие заявление диктатор сделал на встрече с представителями трудового коллектива и строителями Белорусской АЭС, пишет "Белта".
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
По его словам, руководители Украины не сумели наперед просчитать ситуацию и поэтому оказались втянуты в авантюру.
Александр Лукашенко заявил, что с Украиной произойдет примерно то же самое, что недавно произошло с Афганистаном, потому что США далеко от Украины и они якобы не заинтересованы в постоянной поддержке страны.
Лукашенко заявил, что не сомневается в том, что Беларусь и Россия будут вместе с Украиной, потому что "это наш регион".
Не верит также Лукашенко в длительную поддержку Украины со стороны Европейского Союза.
Читайте также на портале "Комментарии" — может ли усилиться помощь Украине после статьи Залужного: на чем акцентировал внимание генерал.
Обсуждения
Новости