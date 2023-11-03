Украина все равно будет наша: Лукашенко сделал новый прогноз по войне и упрекнул Запад

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обрадовался тому, что в США не прекращаются внутренние выяснения между Белым домом и Конгрессом относительно помощи Украине. Это, по мнению, белорусского диктатора, хороший знак о том, что "Украина будет наша". Лукашенко уверяет, что Украина для США она уже отходит на второй план, а президент Владимир Зеленский якобы готовится покинуть страну. Как передает портал "Комментарии", такие заявление диктатор сделал на встрече с представителями трудового коллектива и строителями Белорусской АЭС, пишет "Белта".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. Заварушка на Ближнем Востоке… Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план", – заявил Лукашенко.

По его словам, руководители Украины не сумели наперед просчитать ситуацию и поэтому оказались втянуты в авантюру.

Александр Лукашенко заявил, что с Украиной произойдет примерно то же самое, что недавно произошло с Афганистаном, потому что США далеко от Украины и они якобы не заинтересованы в постоянной поддержке страны.

Лукашенко заявил, что не сомневается в том, что Беларусь и Россия будут вместе с Украиной, потому что "это наш регион".

Не верит также Лукашенко в длительную поддержку Украины со стороны Европейского Союза.

"Европа приползет к нам, к России", потому что "Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят, а она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки завязано: кредиты, собственность и прочее", – заявил диктатор.

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