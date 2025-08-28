Украинцы пытаются пересечь границу с Беларусью: пограничники обратились с важным заявлением

Украинцев предупреждают об опасности незаконного пересечения границы с Беларусью. Попытки таких переходов происходят, но отношение белорусских пограничников к нарушителям непредсказуемо. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера ГПСУ Андрея Демченко.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Представитель Государственной пограничной службы Украины отметил, что чтобы вовремя реагировать на такие попытки нарушения, ГПСУ использует различные технические средства.

"Как и раньше, больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Румынией, на втором месте — граница с Молдовой. Меньше всего таких случаев на участке границе с Польшей", — отметил он.

В то же время отметил, что на границе с Беларусью эта проблематика не стоит так остро.

"В большинстве случаев нарушители не самостоятельны в прокладке маршрутов, они обращаются к организаторам таких схем. Идя на поводу у таких преступных групп, люди и выбирают для себя пересечение границы с Беларусью", — пояснил Андрей Демченко.

В то же время Андрей Демченко предостерег граждан Украины от незаконного пересечения границы особенно с Беларусью, потому что никто не может спрогнозировать отношение белорусских пограничников к украинцам.

