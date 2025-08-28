logo

Беларусь Украинцы пытаются пересечь границу с Беларусью: пограничники обратились с важным заявлением
НОВОСТИ

Украинцы пытаются пересечь границу с Беларусью: пограничники обратились с важным заявлением

ГПСУ предупредила о последствиях побега из Украины через границу с Беларусью

28 августа 2025, 16:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинцев предупреждают об опасности незаконного пересечения границы с Беларусью. Попытки таких переходов происходят, но отношение белорусских пограничников к нарушителям непредсказуемо. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера ГПСУ Андрея Демченко.

Украинцы пытаются пересечь границу с Беларусью: пограничники обратились с важным заявлением

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Представитель Государственной пограничной службы Украины отметил, что чтобы вовремя реагировать на такие попытки нарушения, ГПСУ использует различные технические средства.

"Как и раньше, больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Румынией, на втором месте — граница с Молдовой. Меньше всего таких случаев на участке границе с Польшей", — отметил он.

В то же время отметил, что на границе с Беларусью эта проблематика не стоит так остро.

"В большинстве случаев нарушители не самостоятельны в прокладке маршрутов, они обращаются к организаторам таких схем. Идя на поводу у таких преступных групп, люди и выбирают для себя пересечение границы с Беларусью", — пояснил Андрей Демченко.

В то же время Андрей Демченко предостерег граждан Украины от незаконного пересечения границы особенно с Беларусью, потому что никто не может спрогнозировать отношение белорусских пограничников к украинцам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Следствие.Инфо сообщает: в 2025 году значительно возросло количество попыток побега украинских мужчин призывного возраста в Беларусь. По данным Государственной пограничной службы, только с 1 января по 1 августа этого года на границе задержали 911 человек от 18 до 60 лет. Это вдвое больше, чем суммарно за все предыдущие три года полномасштабного вторжения.




Источник: https://www.youtube.com/live/T3M1hzgzUas
