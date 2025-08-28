Украинцы пытаются пересечь границу с Беларусью: пограничники обратились с важным заявлением

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинцев предупреждают об опасности незаконного пересечения границы с Беларусью. Попытки таких переходов происходят, но отношение белорусских пограничников к нарушителям непредсказуемо. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера ГПСУ Андрея Демченко.
Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников
Представитель Государственной пограничной службы Украины отметил, что чтобы вовремя реагировать на такие попытки нарушения, ГПСУ использует различные технические средства.
В то же время отметил, что на границе с Беларусью эта проблематика не стоит так остро.
В то же время Андрей Демченко предостерег граждан Украины от незаконного пересечения границы особенно с Беларусью, потому что никто не может спрогнозировать отношение белорусских пограничников к украинцам.
Читайте также на портале "Комментарии" — Следствие.Инфо сообщает: в 2025 году значительно возросло количество попыток побега украинских мужчин призывного возраста в Беларусь. По данным Государственной пограничной службы, только с 1 января по 1 августа этого года на границе задержали 911 человек от 18 до 60 лет. Это вдвое больше, чем суммарно за все предыдущие три года полномасштабного вторжения.