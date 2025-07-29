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Украинцы удивили планы пребывания в Польше после войны: что известно

Дипломат отметил, что только 15–20% украинцев пока не намерены возвращаться домой.

29 июля 2025, 10:10
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Клименко Елена

Большая часть украинских беженцев, находящихся в Польше, настроена вернуться на родину после завершения войны — при условии, что для этого будут созданы надлежащие условия. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднарь в интервью Радио Свобода.

Украинцы удивили планы пребывания в Польше после войны: что известно

Фото: 24 Канал

По словам дипломата, желание возвращения зависит как от государственной политики, так и личных решений каждого из переселенцев.

"Когда вы говорите с теми, кто уехал не по собственной воле, а из-за боевых действий, то около 70% из них признаются, что хотят вернуться домой", — подчеркнул он.

Боднар объяснил, что регулярно общается с украинскими общинами в Польше. И, по его словам, всего 15–20% украинцев планируют остаться там навсегда. Некоторые уже подали документы на получение польского гражданства. Однако большинство открыто заявляют:

"Если завтра война заканчивается — мы едем домой", — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что у украинских мужчин, которые сейчас находятся за границей, нет страха о возможном преследовании за выезд во время войны. Вместо этого опасность представляют попытки поделить общество на оставшихся и выехавших.

"Такие деления создают излишнее напряжение. Мы должны фокусироваться на главном — желании этих людей вернуться и помогать в восстановлении страны", — отметил Боднар.

Ранее в Украине прогнозировали, что после окончания войны на родину могут вернуться около 70-80% тех, кто был вынужден уехать за границу. Среди ключевых факторов, которые повлияют на это, — безопасность и возможность трудоустройства.

В то же время, по словам социолога Алексея Антиповича, многие украинцы уже успели адаптироваться к жизни за рубежом, и вопрос возвращения для них не выглядит однозначным.

Как уже писали "Комментарии", вопреки громким заявлениям Дональда Трампа о намерении завершить войну в Украине "за 24 часа", его представитель Стив Виткофф заявил, что реальное достижение мира возможно лишь до конца президентского срока — до 2029 года. Ситуацию прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан, наметивший возможную продолжительность боевых действий и стратегические шаги для победы Украины.



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