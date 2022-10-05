Умер белорусский пропагандист из-за несчастного случая

22-летнего журналиста канала "Беларусь 1" Андрея Семченко убило током во время принятия ванны. Об этом сообщает его коллега Мария Пятрашко в собственном Telegram канал и ПЕТРАШКО.ONLINE.

Умер белорусский пропагандист Андрей Семченко. Фото из открытых источников

Андрей Семченко работал на белорусском национальном канале "Беларусь 1" в отделе иностранных новостей. Молодой начинающий пропагандист запомнился несколькими скандальными репортажами с критикой западных политиков. Семченко называл новую премьер-министру Великобритании Лиз Трасс гибкой популисткой. А также о том, что у США у женщин забирают право выбора на аборты. Иногда белорусский журналист затрагивал новости о его собственной стране. Рассказывая о том, что НАТО делает у белорусских границ.

По информации его коллеги по каналу "Беларусь 1", пропагандист умер из-за несчастного случая. Андрей Семченко принимал ванную, в которую работала стиральная машина. В какой-то момент произошло короткое электрическое замыкание, убившее 22-летнего парня.

Официальная информация о смерти белорусского пропагандиста пока не прозвучала, равно как и неизвестное точное время смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти российского артиста Бориса Моисеева. Мужчина скончался в возрасте 68 лет. Моисеев родился в Беларуси, но свою успешную карьеру сделал на территории Российской Федерации. Певца часто причисляли к гей-сообществу, но артист отрицал эту информацию, назвав свое поведение сценическим образом. Борис Моисеев уже несколько лет страдал болезнью сердца и в последнее время редко появлялся на публике.

Также "Комментарии" писали о смерти первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Политическому лидеру, который помог демократически уничтожить СССР, был на момент гибели 91 год.

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