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Главная Новости Мир Беларусь Уволен из-за предложения мирного решения вопроса – Посол Беларуси в Испании освобожден от должности
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Уволен из-за предложения мирного решения вопроса – Посол Беларуси в Испании освобожден от должности

Пустовой предложил путь мирного решения политического кризиса в стране - пересчитать результаты голосования

сегодня, 22:24
Автор:

Дмитрий Симоненко

Александр Лукашенко освободил от должности еще одного посла. Об этом сообщает издание "Наша Ніва".

В этот раз жертвой неприязни белорусского президента стал Павел Пустовой, Посол Беларуси в Испании. Указом лидера страны он лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", а также уволен с должности Посла страны в Испании. Под "ненадлежащим исполнением обязанностей", скорее всего, подразумевалось предложение Пустового мирно разрешить ситуацию в стране, пересчитав результаты голосования.

Уволен из-за предложения мирного решения вопроса – Посол Беларуси в Испании освобожден от должности

Фото: Посольство Беларуси в Испании

Кроме того, ранее дипломат обратился через Facebook к соотечественникам с призывом "в спокойных и мирных обстоятельствах обсудить все волнующие людей проблемы", ведь "такая ситуация неприемлема в европейском государстве ХХІ века".

Неделей раньше по схожей причине лидер белорусского государства уволил с должности посла в Словакии Игоря Лещеню. Политик был первым белорусским дипломатом, поддержавшим оппозиционные протесты в стране.

Ранее "Комментарии" писали о планах Александра Лукашенко посетить Кремль. 



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