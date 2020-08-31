Уволен из-за предложения мирного решения вопроса – Посол Беларуси в Испании освобожден от должности

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Дмитрий Симоненко
Александр Лукашенко освободил от должности еще одного посла. Об этом сообщает издание "Наша Ніва".
В этот раз жертвой неприязни белорусского президента стал
Павел Пустовой, Посол Беларуси в Испании. Указом лидера страны он лишен
дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса
за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", а также уволен с
должности Посла страны в Испании. Под "ненадлежащим исполнением обязанностей",
скорее всего, подразумевалось предложение Пустового мирно разрешить ситуацию в
стране, пересчитав результаты голосования.
Фото: Посольство Беларуси в Испании
Кроме того, ранее дипломат обратился через Facebook к
соотечественникам с призывом "в спокойных и мирных обстоятельствах обсудить все
волнующие людей проблемы", ведь "такая ситуация неприемлема в европейском
государстве ХХІ века".
Неделей раньше по схожей причине лидер белорусского государства уволил с должности посла в Словакии Игоря Лещеню. Политик был первым белорусским дипломатом, поддержавшим оппозиционные протесты в стране.
Ранее "Комментарии" писали о планах Александра Лукашенко посетить Кремль.
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