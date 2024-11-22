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В Беларусь прибыла очередная батарея ЗРК "Тор-М2", модифицированная после войны в Украине

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» предназначен «защищать Минск от нападения»

сегодня, 07:52
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Недилько Ксения

Россия передала для Республики Беларусь очередную батарею зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2", которые были доработаны после использования во время войны в Украине. Они предназначены "защищать Минск". Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь 21 ноября.

В Беларусь прибыла очередная батарея ЗРК "Тор-М2", модифицированная после войны в Украине

Батарея "Тор-М2". Фото: Министерство обороны Республики Беларусь.Telegram

Батарея ЗРК "Тор-М2" способна одновременно поразить 16 целей, действующих по любым направлениям со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высотой до 10 км и днем и ночью, в любых погодных условиях.

"Очередная батарея ЗРК "Тор-М2", прибывшая в одну из зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО, в ближайшее время заступит на боевое дежурство с ПВО и будет совершать противовоздушное прикрытие города Минска", — заявил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.

В Беларусь прибыла очередная батарея ЗРК ”Тор-М2”, модифицированная после войны в Украине - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Беларуси заявили о подготовке вторжения в страну

Государственное телевидение Беларуси сообщило о готовящемся несколько лет военном вторжении в республику. Канал ОНТ анонсировал расследование плана вторжения.

"Уже несколько лет за границей действует план, в котором расписаны все роли и этапы (вторжения)", — говорится в публикации. Ранее в Минобороны РБ заявляли, что расширение военного присутствия НАТО у границ Союзного государства свидетельствует о том, что альянс фактически готовится к вооруженному противостоянию с Россией и Беларусью. Самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко говорил, что в случае посторонней агрессии Россия введет в страну свои военные подразделения.

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Путин считает, что Украина сама не может применять западное оружие. Теперь можно атаковать страны, которые помогали в этом Украине. Об этом он заявил во время обращения к россиянам.

По мнению Путина, Россия якобы имеет право применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против РФ.



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