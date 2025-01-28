Украина стянула тысячи солдат к границе с Беларусью, сообщил пресс-секретарь госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

Граница с Беларусью

По его словам, контингент ВСУ в приграничье насчитывает порядка 15 тысяч солдат, среди которых в том числе сотрудники нацгвардии Украины, полицейские и представители территориальной обороны.

"Обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте внесения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации", — подчеркнул представитель госпогранкомитета.

Отреагировали на "скопление" украинских военных на границе с Беларусью и в Госдуме РФ. В частности, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что таким образом Украина якобы хочет продемонстрировать силу.

При этом российский депутат посчитал странным, что Киев "оторвал" такое количество военных от реальных боевых действий.

Также Колесник заявил, что концентрация ВСУ на границе с Беларусью создает напряженность. По его словам, таким образом ВСУ демонстрируют возможности "воевать где угодно, в Курске, в Беларуси".

Впрочем, депутат Госдумы страны-агрессора сообщил, что вряд ли наличие соответствующего вооруженного контингента повлечет какие-либо действия со стороны Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что операция сил обороны в Курской области работает против Украины, заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак. "Это мое глубокое убеждение, пусть на меня обижаются. Когда говорят: мы променяем Курскую область... Вы знаете, возможно, не на что будет менять", — отметил эксперт. В этом контексте он обратил внимание на то, что Украина теряет очень много территорий, в то время как Курская область имеет лишь 420 квадратных километров.



