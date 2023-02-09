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В Беларуси могут заключить в тюрьму лауреата Нобелевской премии мира на 12 лет

Правозащитника обвинили в уклонении от уплаты налогов, финансировании действий, нарушающих общественный порядок, и контрабанде

9 февраля 2023, 23:35
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Автор:

Моесеенко Валентина

В четверг, 9 февраля, на проходящем за закрытыми дверями в Ленинском суде Минска судебном процессе прокурор пригласил длительное заключение для правозащитника Алеся Бяляцкого, одного из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года, пишут "Комментарии" по информации Associated Press.

В Беларуси могут заключить в тюрьму лауреата Нобелевской премии мира на 12 лет

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Бяляцкий предстал перед судом вместе с тремя коллегами из основанного им правозащитного центра "Весна". Всех вместе обвинили в уклонении от уплаты налогов, финансировании действий, нарушающих общественный порядок, и контрабанде. В частности, речь идет о предоставлении "Весной" денег политзаключенным для адвокатов и на оплату других судебных издержек.


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Длительные сроки заключения прокурор требовал и для соратников Бяляцкого: для Валентина Стефановича – 11 лет, для Дмитрия Саловова – 10 лет, для Владимира Лабковича – девять лет. Салов ова судят заочно, так как он успел уехать из страны . Все четверо должны отбывать наказание в колонии усиленного режима условия там, как известно, суровые. Кроме того, всем им грозит штраф в размере 185 000 белорусских рублей (около 73 200 долларов).

Судовой процесс над белорусскими правозащитниками, обвиняемыми во ввозе из Литвы немалых валютных сумм в обход декларирование и финансовая поддержка участников акций протеста против Лукашенко, началось 5 января. Правозащитники заявили суду ходатайство о ведении процесса на белорусском языке, но судья отказала.

Задержание трех подозреваемых произошло в 2021 году. В частности, руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Бяляцкого задержали 14 июля 2021 года. Правозащитники уже провели за решеткой 20 месяцев. В ходе процесса 60-летний Бяляцкий и его коллеги содержались в вольере в зале суда. На фотографиях Бяляцкого, обнародованных белорусским государственным информационным агентством "Белта", видно, что он одет в черную одежду и выглядит обессиленным.

"Криминализация помощи жертвам политических репрессий, которая происходит после 2020 года, аморальна и негуманна", – заявил Бяляцкий в суде.

7 октября 2022 года Алесь Бяляцкий получил Нобелевскую премию мира, которую в Осло вручили его жене Натальи Пинчук. Было всего два случая, когда Нобелевскую премию мира присуждали во время пребывания лауреата за решеткой: Карл фон Осецкий (Германия, 1935) и Лю Сяобо (Китай, 2010). Третьим стал белорус Алесь Бяляцкий.

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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-belarus-alexander-lukashenko-nobel-prizes-8538471189204fa0ed399add5b652f4b
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