В Беларуси мужчина сжег себя на глазах у людей из-за победы Лукашенко

В белорусском городе Смолевичи сегодня произошла настоящая трагедия. Перед зданием милиции мужчина, личность которого пока не установлена, облил себя бензином и поджег. Кадры с душераздирающими криками и пламенем, которое охватило белоруса с ног до головы, попали в Сеть. Видео опубликовали местные СМИ и Телеграмм-каналы.

Свидетели говорят, что акт самосожжения - знак протеста против действий силовиков после “победы” в президентских выборах Александра Лукашенко. Отметим, что, невзирая на видео, в пресс-службе милиции Смолевичей суицид пока не подтверждают, да и вообще никак не комментируют произошедшее.

Из уважения к читателям, редакция "Комментариев" решила не прикреплять к данной новости видеозапись. Но любой желающий без труда может найти видео с помощью поисковика. Предупреждаем: кадры могут шокировать даже эмоционально устойчивого человека!

Напомним, президент Беларуси продолжает "воевать" с внешними врагами, пока страна тонет в протестных акциях и забастовках.

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