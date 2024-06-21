В Беларуси началась "внезапная проверка" боевой готовности войск на границе с Украиной: детали

В Беларуси сегодня, 21 июня, началась внезапная проверка готовности соединений и частей Вооруженных сил к выполнению задач по назначению, которая будет проходить в Гомельской и Брестской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что в проверку привлечены военные части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

"На первом этапе проверки будут отработаны вопросы оперативного занятия определенных районов, их инженерной подготовки, организации охраны и обороны, а также заступления на боевое дежурство", — говорится в сообщении.

В дальнейшем военные части и подразделения будут выполнять учебно-боевые задания.

"Проверка будет проходить на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях. В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования", — сообщают в Минобороны Беларуси.

Интересно, что вчера Госпогранкомитет Беларуси заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной. В свою очередь украинские пограничники подчеркивают, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.

В свою очередь спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в интервью "УП" ответил, очень хорошо, что пограничный комитет Беларуси осведомлен о том, что Украина защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов. И это, собственно, обеспечивается Силами обороны Украины из разных подразделений и с применением всего имеющегося вооружения.



