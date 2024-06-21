В Беларуси началась "внезапная проверка" боевой готовности войск на границе с Украиной: детали

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Кравцев Сергей
В Беларуси сегодня, 21 июня, началась внезапная проверка готовности соединений и частей Вооруженных сил к выполнению задач по назначению, которая будет проходить в Гомельской и Брестской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.
Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что в проверку привлечены военные части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.
В дальнейшем военные части и подразделения будут выполнять учебно-боевые задания.
Интересно, что вчера Госпогранкомитет Беларуси заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной. В свою очередь украинские пограничники подчеркивают, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.
В свою очередь спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в интервью "УП" ответил, очень хорошо, что пограничный комитет Беларуси осведомлен о том, что Украина защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов. И это, собственно, обеспечивается Силами обороны Украины из разных подразделений и с применением всего имеющегося вооружения.
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Ігор
сегодня, 10:24
Це тільки наш головнокорумповувач може другий саміт миру готувати. Коли ще в історії було, щоб справжній лідер під час кривавої кризи, яку він геніально називає "повномасштабним вторгненням" кинув усе і займався організацією форумів миру? Та взяти хоча б Наполеона, яким наш Клоун хоче себе вважати. Невже ніхто цього не помітив? Невже зомбованість терпіл дійшла до незворотного стану і вже не лікується?