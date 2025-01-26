В Беларуси начались выборы президента: в Минске люди пришли голосовать до открытия участков

В воскресенье, 26 января, в Беларуси проходят так называемые выборы президента. Как сообщили в ЦИК, уже начали работу более 5,3 тысяч избирательных участков.

Голосование в Беларуси

По данным комиссии, около 6,9 миллиона белорусских избирателей смогут проголосовать на 5 325 избирательных участках, из которых 207 находятся в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания. Еще 12 участков обустроены в воинских частях. Голосование продлится до 20:00.

При этом известно, что в Минске первые избиратели пришли на участки сразу после их открытия. Как сообщают местные пропагандистские СМИ, одной из первых проголосовала Галина Володько. Она рассказала, что решила отдать свой голос с утра, чтобы успеть на работу.

"Сначала не очень хотелось вставать так рано, но потом подумала – надо!" – призналась женщина.

Отвечая на вопрос, почему считает участие в выборах важным, Галина отметила, что так ее воспитали. Она всегда голосует во всех выборах в стране.

Как сообщили в ЦИК Беларуси, выборы будут считаться состоявшимися, если участие в них примет более половины избирателей, внесенных в списки. По информации ЦИК, в период досрочного голосования, проходившего с 21 по 25 января, свои голоса отдали 41,81% избирателей. Президентом будет избран кандидат, который получит поддержку более половины принявших участие в голосовании граждан.

Кроме того, в ЦИК Беларуси отметили, что наблюдать за избирательным процессом будут более 44 тысяч национальных и около 500 международных наблюдателей.

Соперниками так называемого главы Беларуси Александра Лукашенко на этих выборах являются глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сиранков и глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

На президентских выборах 2020 явка составила 84,28%, из которых 41,70% проголосовали досрочно. Тогда за Лукашенко отдали голоса 80,10% избирателей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Евросоюзе раскритиковали "выборы Лукашенко" в Беларуси и назвали их полной фикцией.



