В Беларуси погибли российские десантники: момент попал на видео

Сегодня, 12 ноября в Гродненском районе Беларуси погибли двое российских военнослужащих. Трагедия произошла во время совместных военных учений воинов обеих стран на полигоне "Гожский". Об этом сообщает Telegram-канал бывших белорусских силовиков BYPOL.

Инцидент произошел на полигоне "Гожский" (фото из открытых источников)

Десантники получили смертельные травмы во время неудачного десантирования с военного самолета. Сообщается, что погибли офицер-десантник и солдат срочной службы.

По обнародованной информации, во время высадки на место назначения имело место восхождение двух военных парашютистов. Из-за этого в одного из них закрылся купол парашюта.

По информации российского медиа ТАСС, в оборонном министерстве РФ подтвердили гибель военных. Но уточнили, что они служили по контракту. Причиной трагедии стал неожиданный и сильный ураган.

Министерство обороны Беларуси информировало о проведении на их полигоне военного обучения. Здесь солдаты должны были отрабатывать проверку одного из компонентов сил реагирования Союзного государства. Оно произошло по причине наращивания военной деятельности вблизи госграницы. Это – именно усиленная охрана границ Литвы и Польши от мигрантов с территории Беларуси.

Важно, что белорусский военный полигон находится недалеко от границы Литвы, страны – члена ЕС. Туда всего 10 км, до польской границы –20 километров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как Лукашенко пригрозил Европе и реальны ли эти угрозы . Республика Беларусь жестко ответит, если страны Евросоюза применят к ней новые санкции в ситуации, когда Польша сдерживает и не пускает на свою территорию большое количество мигрантов, стоящих у белорусских границ.





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