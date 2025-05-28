В Беларуси рассказали, когда получат "Орешник"

Ракетный комплекс "Орешник" планируют разместить в Беларуси до конца текущего года, заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

РФ отправит Беларуси ракеты. Фото из открытых источников

По его словам, места для размещения ракетных комплексов уже определены. Он уточнил, что вопрос размещения российского ракетного комплекса перейдет в практическую плоскость к концу этого года.

"Работа идет. Заявления ряда должностных лиц Украины и других руководителей – что это блеф, что ничего этого нет... Пусть радуют себя надеждой", — сказал Александр Вольфович.

Ранее глава внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что у Беларуси нет "Орешников" и вряд ли появятся.

"Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это сродни принятию желаемого за действительное. На сегодняшний день ничего такого нет и маловероятно, что появится", — сказал Олег Иващенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, как пишет издание The Washington Post, основная цель РФ — захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений. "У Украины нет ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, а потому продолжит оборонную стратегию, применяемую с 2024 года, удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории российской армией", — пишет издание.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что совместные усилия ЕС, Великобритании и США по усилению давления на РФ с целью прекращения войны в Украине не достигли цели, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон. В этой войне мы, очевидно, все еще далеки от этого. Возможно, нам придется готовиться к более длительному периоду противостояния", — подчеркнул немецкий канцлер.