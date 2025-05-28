logo

BTC/USD

107329.65

ETH/USD

2630.76

LTC/USD

94.33

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь В Беларуси рассказали, когда получат "Орешник"
commentss НОВОСТИ Все новости

В Беларуси рассказали, когда получат "Орешник"

До конца года на территории Беларуси разместят «Орешник»

сегодня, 22:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Ракетный комплекс "Орешник" планируют разместить в Беларуси до конца текущего года, заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

В Беларуси рассказали, когда получат "Орешник"

РФ отправит Беларуси ракеты. Фото из открытых источников

По его словам, места для размещения ракетных комплексов уже определены. Он уточнил, что вопрос размещения российского ракетного комплекса перейдет в практическую плоскость к концу этого года.

"Работа идет. Заявления ряда должностных лиц Украины и других руководителей – что это блеф, что ничего этого нет... Пусть радуют себя надеждой", — сказал Александр Вольфович.

Ранее глава внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что у Беларуси нет "Орешников" и вряд ли появятся.

"Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это сродни принятию желаемого за действительное. На сегодняшний день ничего такого нет и маловероятно, что появится", — сказал Олег Иващенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, как пишет издание The Washington Post, основная цель РФ — захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений. "У Украины нет ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, а потому продолжит оборонную стратегию, применяемую с 2024 года, удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории российской армией", — пишет издание.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что совместные усилия ЕС, Великобритании и США по усилению давления на РФ с целью прекращения войны в Украине не достигли цели, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон. В этой войне мы, очевидно, все еще далеки от этого. Возможно, нам придется готовиться к более длительному периоду противостояния", — подчеркнул немецкий канцлер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ru.belsat.eu/
Теги:

Новости

Все новости