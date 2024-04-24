В Беларуси сообщили, что имеют разработки оружия будущего. О чем речь

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что занимаются разработкой лазерного оружия. В частности, об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Беларуси по научной работе полковник Виктор Тумар.

Лазерное оружие

По его словам, Беларусь ориентирована на то, чтобы в стране было только все свое – белорусское. При этом он утверждает, что Беларусь якобы является одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, а также якобы держит первенство в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов.

Более того, Тумар заявил, что Беларусь имеет свои собственные разработки лазерного оружия.

"Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах",

– заявил заместитель начальника Генштаба Беларуси.

При этом известно, что лазерное оружие разрабатывают такие страны как Китай, Соединенные Штаты и Великобритания. Последняя, в частности, в январе даже заявили о первом успешном испытании лазерной технологии против воздушных целей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Великобритания рассматривает возможность отправки Украине прототипа лазерного оружия. Речь идет о средствах для сбивания дронов и ракет, заявил министр обороны Британии Грант Шаппс.

По его словам, Великобритания хочет установить DragonFire на вооружение до 2027 года. Но, как отметил министр, Британия также работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она послать прототипы в Украину раньше, даже если они не будут на 100% усовершенствованы.

Кстати, буквально на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своим министрам найти в Белоруссии нефть. Он заявил, что просто быть не может, чтобы такая страна не имела ее. Как сказал президент, просто нужно хорошо поискать нефть и начать ее добычу.



