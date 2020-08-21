В Беларуси стремительно падает национальная валюта

В белорусских обменных пунктах начал стремительно расти курс доллара и евро. Об этом сообщает TUT.by.

"В обменниках заметно выросли курсы евро и доллара. Так, в некоторых банках евро превысил отметку в 3,1 рубля, а доллар - 2,62 рубля. Евро дешевле 3 рублей в обменниках сейчас не найти ", - говорится в сообщении.

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самый высокий курс продажи евро на данный момент в Франсабанке - 3,11 рубля, самый низкий - в Банке Решение - 3,01 рубля.

Дороже всех доллар продает Технобанк и РРБ-Банк - 2,62 рубля за 1 доллар, самый низкий курс в Абсолютбанке - 2,545 рубля.

Валерий Бельский, помощник президента Беларуси по финансово-кредитной системы, отмечает, что ущерб от протестов после выборов сейчас составляет не менее 500 млн долларов.

Александр Лукашенко заявил, что уже в ближайшее время разберется с ситуацией в Белоруссии, которая возникла в связи с протестами против его победы за пост главы государства.

Ранее издание "Комментарии" сообщали, что Украина отменяет безвизовый режим с Беларусью.











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