В Беларуси задержали более тысячи человек (Фото)

Более тысячи человек за один день задержали силовики в Беларуси. Произошло это во время Марша народовластия, который прошел 8 ноября. Данную информацию предоставляет сайт ВЯСНА.

Фото: РИА Новости

Основным центром задержания и центром протестов стал Минск. Также силовики забирали в участок полиции протестующих с Витебска, Гродно, Гомеля, Березы, Пинска, Жлобина, Бобруйска, Ляховичей, Полоцка, Могилева.

Как отмечает белорусское СМИ TUT.BY, среди задержанных — много влиятельных людей. В частности в отделении сейчас находятся Мисс Беларусь — 2008 Ольга Хижинкова и известный белорусский актер Александр Жданович.

Напомним, что накануне Марша народовластия, полиция занималась активной подготовкой к массовым протестам. В Минске силовики сняли несколько колонн спецтехники, автомобили для перевозки задержанных, водометы и внедорожники заградительной системы "Рубеж".

Также сайт "Комментарии" напоминает, что в Грузии также проходят массовые протесты. Люди вышли на улицы чтобы аннулировать фальсифицированные результаты выборов.





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