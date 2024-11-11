В Беларуси заявили, с кем Трамп точно захочет обсудить мир в Украине и это не Путин

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Ткачик Олеся
С учетом прошедших президентских выборов в США главы других государств захотят обсудить тему Украины с так называемым президентом Беларуси Александром Лукашенко, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
Александр Лукашенко
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после победы Трампа на выборах президента США начали появляться различные "мирные планы" относительно войны в Украине. Как говорят эксперты, по всей видимости, США и Запад готовят для Украины смесь финского и корейского сценариев. Согласно этому плану, Украине "настойчиво предложат" прежде всего нейтралитет на срок от 5 до 20 лет. Неофициально говоря – до смерти Путина, когда геополитические условия могут измениться к лучшему. Похожую историю прошла Финляндия, которая после потери территории вынуждена была придерживаться нейтралитета, пока не наступили благоприятные геополитические условия для вступления в НАТО.
Кроме того, согласно этому так называемому мирному плану, Украина фактически потеряет те территории, которые оккупировала Россия. Суверенитет Киева над ними возобновится исключительно в новых геополитических условиях, то есть в условиях системного кризиса в России. Украине будут предлагать тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, которое, однако, не будет содержать конкретных сроков полноправного участия Украины в ключевых западных союзах.
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