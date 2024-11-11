В Беларуси заявили, с кем Трамп точно захочет обсудить мир в Украине и это не Путин

С учетом прошедших президентских выборов в США главы других государств захотят обсудить тему Украины с так называемым президентом Беларуси Александром Лукашенко, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

Александр Лукашенко

"Уверен, с учетом состоявшихся выборов в США, определенной трансформации взглядов во всем мире на возможность разрешения украинского конфликта также наших собеседников будет интересовать мнение Беларуси в отношении конфликта в Украине, учитывая и "вес" нашего президента, и вовлеченность во многие процессы, и мирные инициативы", — заявил Рыженков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после победы Трампа на выборах президента США начали появляться различные "мирные планы" относительно войны в Украине. Как говорят эксперты, по всей видимости, США и Запад готовят для Украины смесь финского и корейского сценариев. Согласно этому плану, Украине "настойчиво предложат" прежде всего нейтралитет на срок от 5 до 20 лет. Неофициально говоря – до смерти Путина, когда геополитические условия могут измениться к лучшему. Похожую историю прошла Финляндия, которая после потери территории вынуждена была придерживаться нейтралитета, пока не наступили благоприятные геополитические условия для вступления в НАТО.

Кроме того, согласно этому так называемому мирному плану, Украина фактически потеряет те территории, которые оккупировала Россия. Суверенитет Киева над ними возобновится исключительно в новых геополитических условиях, то есть в условиях системного кризиса в России. Украине будут предлагать тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, которое, однако, не будет содержать конкретных сроков полноправного участия Украины в ключевых западных союзах.



