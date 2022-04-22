В Комитет ООН по правам человека поступила жалоба против Беларуси: о чем идет речь

В международную организацию поступила жалоба на действия самопровозглашенного президента Беларуси, который позволил российским оккупантам нарушить государственную границу с Украиной 24 февраля 2022 года.



Александр Лукашенко, фото из Twitter

Заявление против Беларуси, ставшей соучастником российской военной агрессии против Украины, написали три украинца и три белоруса, которые находятся в нашем государстве. Об этом сообщил Никита Матющенков, юрист по правам человека, ранее работавший адвокатом в Human Constanta.

Юрист получил ответ от Комитета ООН по правам человека по поводу жалобы на власть в Беларуси. Пять из жалобщиков стали переселенцами из-за того, что три города, где они проживали, были обстреляны ракетами, запущенными с территории Беларуси.

20 апреля Комитет ООН по правам человека принял жалобу по агрессии Беларуси против Украины.

В заявлении говорится, что Беларусь, тем, что позволила россии использовать свою территорию и инфраструктуру для совершения актов агрессии против Украины, нарушила обязательства перед международным сообществом по соблюдению прав человека и не смогла предотвратить риски произвольного лишения жизни лиц, проживающих на территории Украины.

Комитет обратился к Беларуси с просьбой "не допускать использования своей территории и инфраструктуры для проведения военных операций, которые оказывают непосредственное влияние и влекут за собой реальный риск плохого обращения и произвола или лишение жизни людей".

Как сообщал портал "Комментарии", Путин встретился с Лукашенко. Эксперты высказали свою точку зрения по поводу будущих планов в войне против Украины. Эксперты высказались о возможном военном привлечении Беларуси в войну россии против Украины и дальнейших действий Лукашенко.

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