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В Кремле высказались о военной помощи Беларуси

У Путина рассказали, в каком случае могут отправить войска в Беларусь

сегодня, 16:06
Автор:

Владимир Лавский

Ситуация в Беларуси на сегодня не предполагает оказание действующей власти военной помощи со стороны Российской Федерации. Такая помощь может быть предоставлена только в случае внешней агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, обязательства об оказании военной помощи прописаны в Договоре о коллективной безопасности. Они относятся к тем случаям, когда на одну из сторон договора совершается нападение.

В Кремле высказались о военной помощи Беларуси

"Там, действительно, обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно, белорусское руководство говорит об этом", - заявил Песков.

Он также назвал "неприемлемыми и невозможными" рассуждения на счет того, в какой ситуации Россия бы могла направить войска в Беларусь.

"Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне", - добавил Песков.

Как сообщали "Комментарии", в Службе безопасности Украины прокомментировали "спецоперацию" по "вагнеровцам". 


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