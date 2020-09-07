В Минске неизвестные похитили лидера оппозиции

Члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает издание TUT.by со ссылкой на одну из читательниц портала.

По словам девушки Анастасии, которая все это видела, происшествие случилось около 10.05 возле Национального художественного музея.

"Я видела ранее Колесникову, поэтому сразу же узнала. Изначально было желание с ней пообщаться, выразить благодарность за то, что она делает для страны. Потом хотела просто обернуться и показать "сердечко", она бы меня поняла. Рядом стояла машина, на которой было написано "Связь". Когда я прошла мимо автомобиля, то услышала звук падающего телефона. Быстро обернулась, а там уже люди в масках и гражданской форме затягивают Марию в данный автомобиль. Поскольку телефон у нее выпал, один из похитителей его подобрал и быстро заскочил в машину. И они сразу уехали", - сказала свидетельница.

На данный момент телефон Марии Колесниковой не отвечает.

Как ранее сообщали "Комментарии", Мария Колесникова заявила, что "слова Лукашенко - это попытка манипуляции и обмана".









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