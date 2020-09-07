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Главная Новости Мир Беларусь В Минске неизвестные похитили лидера оппозиции
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В Минске неизвестные похитили лидера оппозиции

Происшествие случилось в Минске в понедельник утром

сегодня, 11:23
Автор:

Владимир Лавский

Члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает издание TUT.by со ссылкой на одну из читательниц портала. 

По словам девушки Анастасии, которая все это видела, происшествие случилось около 10.05 возле Национального художественного музея.

В Минске неизвестные похитили лидера оппозиции

"Я видела ранее Колесникову, поэтому сразу же узнала. Изначально было желание с ней пообщаться, выразить благодарность за то, что она делает для страны. Потом хотела просто обернуться и показать "сердечко", она бы меня поняла. Рядом стояла машина, на которой было написано "Связь". Когда я прошла мимо автомобиля, то услышала звук падающего телефона. Быстро обернулась, а там уже люди в масках и гражданской форме затягивают Марию в данный автомобиль. Поскольку телефон у нее выпал, один из похитителей его подобрал и быстро заскочил в машину. И они сразу уехали", - сказала свидетельница. 

На данный момент телефон Марии Колесниковой не отвечает. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Мария Колесникова заявила, что "слова Лукашенко - это попытка манипуляции и обмана". 




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