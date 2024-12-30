В школах без Санта-Клауса и Jingle Bells: где ввели запрет

Никаких рождественских песен, зарубежных хитов и Санта-Клаусов: в Беларуси решили бороться с "наибольшими угрозами" национальной безопасности. Соответствующее предписание получили учебные заведения Минска и Бреста, сообщает белорусское издание “Наша Ніва”.

В Беларуси возвращаются к традициям Советского Нового Года

На школьных утренниках и корпоративах требуют отказаться от всяческих Jingle Bells или Happy New Year — вместо этого сделать акцент на белорусских традициях.

Но поскольку христианский элемент зимних праздников в Беларуси попал под запрет еще раньше, речь идет об атрибутике советского периода. Похожее распоряжение получили и торговые организации, так что в магазинах уже звучат песни, которые были популярны 50-60 лет назад.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в России сумасшедшие пропагандисты сняли видеоролик для детей о Новом Годе, в котором ПВО сбивает Санта Клауса. В ролике Санта Клаус на английском языке приветствует Россию и говорит, что везет подарки, а в его санках ракеты и снаряды с маркировкой НАТО.

В эту минуту над Москвой Санту сбивает ПВО, у радаров сидит военный и российский Дед Мороз, который говорит, что "не нужно нам ничего иностранного в нашем небе".

Также "Комментарии" писали, что в российском городе Ирбит Свердловской области местные власти решили впитать памятники Ленину и Екатерине II в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

Жители в шоке по такому замыслу, в соцсетях разразилась волна критики. Администрация говорит, что организаторы никого не хотели оскорбить переодеванием памятников, целью было только создание новогоднего настроения. "Раздеть" назад обещают после праздников.