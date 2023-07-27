"Вагнер" стягивает в Беларусь свою бронетехнику: прибыла 12-я колонна

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Наемники ЧВК "Вагнер" продолжают переезжать в Беларусь. Стало известно о поступлении 12 колонны техники. Российские боевики везут в страну свою бронетехнику.
Вагнеровцы в Беларуси (фото из открытых источников)
"12-я колонна с техникой ППК "Вагнер" зашла в Беларусь через пункт пропуска Понятовка — Дзвинчатка, и сейчас двигается по трассе Р122 до Чаусов (Могилевская область) в сопровождении ГАИ РБ", — написали в Telegram-канале " Белорусский Гаюн ".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В сообщении мониторинговой группы говорится, что в колонне не менее 50 единиц техники:
В мониторинговой группе пишут, что это уже вторая колонна ППК "Вагнер", прибывшая в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пригожин внезапно всплыл на путинском саммите "Россия-Африка" . Главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин, якобы "изгнанный" в Беларусь и названный российским диктатором Владимиром Путиным "изменником", неожиданно появился в Санкт-Петербурге на саммите "Россия-Африка". Как видно из фото Пригожина с представителем Центральноафриканской Республики Пригожин довольно неплохо чувствует себя и доволен жизнью. Фото Пригожина с представителем Центральноафриканской Республики опубликовал его "правая рука" в ЦАРе Дмитрий Сытый.
Также "Комментарии" сообщали о том, что "Вагнер" вербует белорусов, готовых воевать против Литвы и Польши . Находящиеся в Беларуси командиры ППК "Вагнер" активно занялись поиском людей, готовых воевать против Польши и Литвы. По информации ЦНС, во время учений, которые проходят среди военнослужащих Вооруженных сил Беларуси, происходит набор в ряды "ЧИК Вагнер".
Обсуждения
Новости