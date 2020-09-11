Вашингтон и ЕС обговаривают возможность введения адресных санкций против Беларуси

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Дмитрий Симоненко
Вашингтон и страны ЕС обговаривают возможность
введения адресных санкций против Беларуси. Об этом сообщает журналист PBS News Hour
Ник Шифрин в Twitter со ссылкой на заместителя госсекретаря США Стива Биган.
Источник: eurasia.expert
По заявлению Бигана, стороны "обмениваются
информацией по нескольким именам" в рамках введения санкций против
Беларуси. По словам представителя Вашингтона, список санкционных ограничений будет
объявлен уже скоро, они будут распространяться в том числе и на компании.
Стив Биган также добавил, что первый пакет санкций
будет в отношении конкретных людей, но затем ограничения будут дополнены.
"Мы не хотим навязывать гражданам Беларуси
какие-либо дополнительные карательные меры, кроме случаев крайней
необходимости", - отметил он.
Известно, что страны Евросоюза не могут ввести свои санкции
против Беларуси из-за позиции властей Кипра. Так, Кипр в обмен на меры против
Беларуси требует ввести определенные ограничения для Турции в связи с оспариваемой
разведкой природного газа в восточном Средиземноморье.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что санкции ЕС против
России за нарушение территориальной целостности Украины продлены еще на полгода.
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