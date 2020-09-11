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Вашингтон и ЕС обговаривают возможность введения адресных санкций против Беларуси

По словам представителя Вашингтона, первый пакет санкций будет в отношении конкретных людей, но затем ограничения будут дополнены

сегодня, 18:29
Автор:

Дмитрий Симоненко

Вашингтон и страны ЕС обговаривают возможность введения адресных санкций против Беларуси. Об этом сообщает журналист PBS News Hour Ник Шифрин в Twitter со ссылкой на заместителя госсекретаря США Стива Биган.

Вашингтон и ЕС обговаривают возможность введения адресных санкций против Беларуси

Источник: eurasia.expert

По заявлению Бигана, стороны "обмениваются информацией по нескольким именам" в рамках введения санкций против Беларуси. По словам представителя Вашингтона, список санкционных ограничений будет объявлен уже скоро, они будут распространяться в том числе и на компании.

Стив Биган также добавил, что первый пакет санкций будет в отношении конкретных людей, но затем ограничения будут дополнены.

"Мы не хотим навязывать гражданам Беларуси какие-либо дополнительные карательные меры, кроме случаев крайней необходимости", - отметил он.

Известно, что страны Евросоюза не могут ввести свои санкции против Беларуси из-за позиции властей Кипра. Так, Кипр в обмен на меры против Беларуси требует ввести определенные ограничения для Турции в связи с оспариваемой разведкой природного газа в восточном Средиземноморье.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что санкции ЕС против России за нарушение территориальной целостности Украины продлены еще на полгода.


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