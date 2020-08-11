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Главная Новости Мир Беларусь Видеофакт: протестующий в Минске сбил сотрудника "ОМОНа"
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Видеофакт: протестующий в Минске сбил сотрудника "ОМОНа"

Градус противостояния милиции и протестующих обостряется

сегодня, 00:40
Автор:

Владимир Лавский
Видеофакт: протестующий в Минске сбил сотрудника "ОМОНа"

В ночь с 10 на 11 августа протестующий в Минске на автомобиле сбил сотрудника спецслужб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

На видео видно, как машина темного цвета делает резкий разворот на перекрестке и сбивает представителя "ОМОНа" на высокой скорости. Что случилось с работником спецслужб, на данный момент неизвестно. 


Как ранее сообщали "Комментарии", на улице Кальварийской у торгового центра "Корона" милиционеры стреляли по журналистам. Одна пуля попала в  колено журналистке "Нашей Нивы" Натальи Любенской, вторая - зацепила одну из журналисток "TUT.by". Стоит отметить, что журналисты при этом стояли отдельной группой и лишь снимали акции протестов. При этом на них были специальные бейджики с надписью "Пресса". 

Как позже прокомментировали ситуацию муж Натальи Любенской, девушку ранили в колено резиновой пулей, сейчас она едет в больницу. 



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