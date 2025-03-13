Белорусский правитель Александр Лукашенко прибыл в Москву вместе с сыном Николаем.

Лукашенко и его сын Николай (фото из открытых источников)

Российские пропагандистские медиа называют Николая "завидным женихом" и приписывают ему многочисленные поклонницы. Он появился на публике в классическом костюме, белой рубашке и галстуке.

Сам Лукашенко заверил, что его сын не собирается в политику, потому что уже успел увидеть ее изнутри.

"Я не готовлю Колю в преемники. Он, наверное, никогда не станет президентом. Сын со мной во многом поездил. Он увидел всю эту грязь политическую. И он ни в коем случае не хочет в политику", — заявил Лукашенко.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. С 2008 года он регулярно появляется на официальных мероприятиях вместе с отцом. В частности, участвовал в военных учениях "Осень-2008", стоял рядом с Лукашенко и отдавал поздравления генералам.

По данным белорусских и российских СМИ, Николай учится не в Беларуси или России, а в Пекине. Однако другие источники сообщают, что он может находиться в Москве.

Напомним, что "Комментарии" писали о младшем сыне Лукашенко . Известно, что самопровозглашенный президент Республики Александр Лукашенко воспитывает сына Николая, которого многие считают потенциальным преемником его нескончаемого правления. Новые подробности о Николае обнародовал телеграмм-канал "Не Малахов".

Как и в случае с Киркоровым точно неизвестно, кто является матерью Николая. Лукашенко отказался раскрыть ее имя, лишь отметив, что она работает врачом. По основной версии, которая обсуждается в СМИ, матерью Николая является Ирина Абельская, бывшая главврач больницы Управления делами президента Беларуси, которая была личным врачом Лукашенко.

По данным пропагандистских российских СМИ, дружественных с Беларусью, Николай Лукашенко учится не в России и не в Беларуси, а в Пекине.