"Войдет в состав России": Лукашенко сделал заявление об объединении Беларуси и РФ

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время Белоруссия не войдет в состав России. Но, по его словам, процесс интеграции Беларуси и России считается исторической миссией.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко нанес визит в Россию, где во время выступления в Совете Федерации рассказал о совместном будущем обеих стран.

"Наша с вами историческая миссия – сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым. Мы этот путь пройдем достойно", — сказал Лукашенко.

Однако белорусский диктатор подчеркнул, что речь пока не идет об объединении России и Беларуси. По его словам, это должен быть постепенный процесс интеграции.

"Когда Россия войдет в состав Беларуси или наоборот Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем в этом плане ломиться в открытую дверь, то мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, шаг за шагом", — сказал Лукашенко.

Одним из шагов к объединению Беларуси и РФ Лукашенко назвал создание единого парламента, "если будут готовы" к таким действиям в Москве и Минске.

Напомним, что 8 декабря 1999 года было создано Союзное государство Беларуси и России. Это сверхдержавное образование, основными целями которого является углубление интеграции между двумя странами, координация внешней политики, сотрудничество в экономической, социальной и военных областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко назвал причину, почему Беларусь ни при каких обстоятельствах не защищала бы Украину.

Также "Комментарии" писали, что на фоне конфликта между США и Канадой Лукашенко готовится сделать Трампу предложение.