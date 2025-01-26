logo

BTC/USD

99253.31

ETH/USD

3077.95

LTC/USD

110.87

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Выборы в Беларуси: появились данные экзит-полла на голосовании за президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы в Беларуси: появились данные экзит-полла на голосовании за президента

Александру Лукашенко "нарисовали" победу с результатом, невозможным на демократических выборах.

26 января 2025, 20:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, находящийся у власти уже более трех десятилетий, объявляется победителем состоявшихся сегодня очередных президентских выборов. Такие результаты якобы продемонстрировал экзит-пол, о чем сообщает государственное информагентство БелТА.

Выборы в Беларуси: появились данные экзит-полла на голосовании за президента

Выборы президента Беларуси (фото из открытых источников)

Согласно обнародованным данным, Лукашенко получил 87,6% голосов. Эти результаты уже были озвучены по государственному телевидению Беларуси.

Другие кандидаты получили гораздо меньшую поддержку. Результаты выглядят следующим образом:

  • "Против всех" — 5,1%;
  • Сергей Сиранков, лидер провластной Компартии Беларуси — 2,7%;
  • Олег Гайдукевич, карьерный чиновник — 1,8%;
  • Анна Канопацкая, представительница так называемой "оппозиции" — 1,6%;
  • Александр Хижняк, председатель провластной Партии труда и справедливости – 1,2%.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Минске люди пришли голосовать к открытию участков. В воскресенье, 26 января, в Беларуси проходят так называемые выборы президента. Как сообщили в ЦИК, уже начали работу более 5,3 тысяч избирательных участков.

По данным комиссии, около 6,9 миллиона белорусских избирателей смогут проголосовать на 5 325 избирательных участках, из которых 207 находятся в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания. Еще 12 участков обустроены в воинских частях. Голосование продлится до 20:00. При этом известно, что в Минске первые избиратели пришли на участки сразу после их открытия. Как сообщают местные пропагандистские СМИ, одной из первых проголосовала Галина Володько. Она рассказала, что решила отдать свой голос с утра, чтобы успеть на работу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости