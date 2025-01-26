Выборы в Беларуси: появились данные экзит-полла на голосовании за президента

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, находящийся у власти уже более трех десятилетий, объявляется победителем состоявшихся сегодня очередных президентских выборов. Такие результаты якобы продемонстрировал экзит-пол, о чем сообщает государственное информагентство БелТА.

Выборы президента Беларуси (фото из открытых источников)

Согласно обнародованным данным, Лукашенко получил 87,6% голосов. Эти результаты уже были озвучены по государственному телевидению Беларуси.

Другие кандидаты получили гораздо меньшую поддержку. Результаты выглядят следующим образом:

"Против всех" — 5,1%;

Сергей Сиранков, лидер провластной Компартии Беларуси — 2,7%;

Олег Гайдукевич, карьерный чиновник — 1,8%;

Анна Канопацкая, представительница так называемой "оппозиции" — 1,6%;

Александр Хижняк, председатель провластной Партии труда и справедливости – 1,2%.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Минске люди пришли голосовать к открытию участков. В воскресенье, 26 января, в Беларуси проходят так называемые выборы президента. Как сообщили в ЦИК, уже начали работу более 5,3 тысяч избирательных участков.

По данным комиссии, около 6,9 миллиона белорусских избирателей смогут проголосовать на 5 325 избирательных участках, из которых 207 находятся в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания. Еще 12 участков обустроены в воинских частях. Голосование продлится до 20:00. При этом известно, что в Минске первые избиратели пришли на участки сразу после их открытия. Как сообщают местные пропагандистские СМИ, одной из первых проголосовала Галина Володько. Она рассказала, что решила отдать свой голос с утра, чтобы успеть на работу.

