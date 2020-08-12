kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.08.2020

BTC/USD

11296.41

ETH/USD

375.36

LTC/USD

53.59

НБУ 12.08.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Беларусь Зачистка силовиков, взрывы и баррикады: что сейчас происходит в Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Зачистка силовиков, взрывы и баррикады: что сейчас происходит в Беларуси

Пользователи Сети сообщают, что во время беспорядков в Минске пострадал ребенок

сегодня, 02:07
Автор:

Татьяна Веремеева
Зачистка силовиков, взрывы и баррикады: что сейчас происходит в Беларуси

В Беларуси продолжаются массовые протесты на фоне президентских выборов. "Русская служба Би-би-си" сообщает, что из Минска поступают сообщения, в третью ночь после президентских выборов наиболее ожесточенные столкновения протестующих с силовиками происходят в районе Каменная Горка. Около часа ночи там были слышны взрывы.

По данным "Радыё Свабода", около полуночи возле универсама "Рига" в Минске автозаки поехали на толпу, силовики начали стрелять в людей резиновыми пулями и задержали несколько человек. Местные СМИ также сообщают, что туда прибыли броневики, водометы и автозаки, была слышна стрельба.

Telegram-канал "Наша нива" сообщает, что силовики "зачищают" дворы вокруг места стычек в Серебрянке, где люди пытались соорудить баррикаду. Силовики, которые избивали демонстрантов, выпрыгивали из гражданских машин. По информации издания, "уже 4 часа немногие протестующие играют в кошки-мышки с Омоном", а задержанных было немного.

Также "Наша нива"  передавала, что в Гродно столкнулись бронированная машина и легковой автомобиль. По данным канала в легковушке ехала семейная пара с пятилетней девочкой, которая пострадала – на ней очевидцы видели следы крови. Журналисты рассказывают, что мама с ребенком сейчас в больнице, девочке нужна операция. Кроме того, сообщается, что силовики обвинили в аварии мужчину, который был за рулем легкового авто.

Читатель Tut.by сообщает, что на улице Неманской в Минске сотрудники ОМОН вбегаю в подъезды. Люди из окон кричали "Позор", в ответ силовики начали стрелять по окнам, было слышно взрывы в подъездах.

Напомним, прошлой ночью интернет-пользователей взбудоражило видео из Октябрьского РУВД Минска, где удерживают участников акций протеста в результате выборов в Беларуси.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!