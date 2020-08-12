Зачистка силовиков, взрывы и баррикады: что сейчас происходит в Беларуси

В Беларуси продолжаются массовые протесты на фоне президентских выборов. "Русская служба Би-би-си" сообщает, что из Минска поступают сообщения, в третью ночь после президентских выборов наиболее ожесточенные столкновения протестующих с силовиками происходят в районе Каменная Горка. Около часа ночи там были слышны взрывы.



По данным "Радыё Свабода", около полуночи возле универсама "Рига" в Минске автозаки поехали на толпу, силовики начали стрелять в людей резиновыми пулями и задержали несколько человек. Местные СМИ также сообщают, что туда прибыли броневики, водометы и автозаки, была слышна стрельба.

Telegram-канал "Наша нива" сообщает, что силовики "зачищают" дворы вокруг места стычек в Серебрянке, где люди пытались соорудить баррикаду. Силовики, которые избивали демонстрантов, выпрыгивали из гражданских машин. По информации издания, "уже 4 часа немногие протестующие играют в кошки-мышки с Омоном", а задержанных было немного.

Также "Наша нива" передавала, что в Гродно столкнулись бронированная машина и легковой автомобиль. По данным канала в легковушке ехала семейная пара с пятилетней девочкой, которая пострадала – на ней очевидцы видели следы крови. Журналисты рассказывают, что мама с ребенком сейчас в больнице, девочке нужна операция. Кроме того, сообщается, что силовики обвинили в аварии мужчину, который был за рулем легкового авто.

Читатель Tut.by сообщает, что на улице Неманской в Минске сотрудники ОМОН вбегаю в подъезды. Люди из окон кричали "Позор", в ответ силовики начали стрелять по окнам, было слышно взрывы в подъездах.

Напомним, прошлой ночью интернет-пользователей взбудоражило видео из Октябрьского РУВД Минска, где удерживают участников акций протеста в результате выборов в Беларуси.

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