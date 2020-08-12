Зачистка силовиков, взрывы и баррикады: что сейчас происходит в Беларуси

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Татьяна Веремеева
В Беларуси продолжаются массовые протесты на фоне президентских выборов. "Русская служба Би-би-си"
сообщает, что из Минска поступают сообщения, в третью ночь после президентских
выборов наиболее ожесточенные столкновения протестующих с силовиками происходят
в районе Каменная Горка. Около часа ночи там были слышны взрывы.
По данным "Радыё Свабода",
около полуночи возле универсама "Рига" в Минске автозаки поехали на толпу,
силовики начали стрелять в людей резиновыми пулями и задержали несколько
человек. Местные СМИ также сообщают, что туда прибыли броневики, водометы и
автозаки, была слышна стрельба.
Telegram-канал "Наша нива" сообщает, что силовики "зачищают"
дворы вокруг места стычек в Серебрянке, где люди пытались соорудить баррикаду.
Силовики, которые избивали демонстрантов, выпрыгивали из гражданских машин. По
информации издания, "уже 4 часа немногие протестующие играют в кошки-мышки с
Омоном", а задержанных было немного.
Также "Наша нива" передавала, что в Гродно столкнулись
бронированная машина и легковой автомобиль. По данным канала в легковушке ехала
семейная пара с пятилетней девочкой, которая пострадала – на ней очевидцы
видели следы крови. Журналисты рассказывают, что мама с ребенком сейчас в
больнице, девочке нужна операция. Кроме того, сообщается, что силовики обвинили
в аварии мужчину, который был за рулем легкового авто.
Читатель Tut.by сообщает, что на улице Неманской в Минске
сотрудники ОМОН вбегаю в подъезды. Люди из окон кричали "Позор", в ответ
силовики начали стрелять по окнам, было слышно взрывы в подъездах.
Напомним, прошлой ночью интернет-пользователей
взбудоражило видео из Октябрьского РУВД Минска, где удерживают участников
акций протеста в результате выборов в Беларуси.
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