Закрыты для общения: МИД Беларуси отклонило запрос о визите в страну глав МИД стран Балтии

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Дмитрий Симоненко
Премьер-министры и министры иностранных дел стран Прибалтики планировали визит в Минск, чтобы встретиться с представителями власти и оппозиции для урегулирования политического кризиса в стране. Но канцелярия правительства и МИД Беларуси отказали им в визите - об этом заявил в интервью ERR глава эстонского правительства Юри Ратас.
По его словам, 20 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу позвонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею и поинтересовался возможностью для визита в Беларусь. Также с канцелярией правительства Беларуси связались и из Таллина.
Фото: Белорусский политринг
"Да, моим предложением было организовать поездку трех премьер-министров и трех министров иностранных дел. Мы связались с МИД и канцелярией правительства Беларуси. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, контактировать из официального Минска с нами не желают ", - рассказал Ратас.
"Не думаю, что белорусские власти сегодня идут правильным путем, игнорируя любые международные контакты. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации как раз и необходимо общение на международном уровне", - добавил дипломат.
Также Ратас подчеркнул, что встречи с Александром Лукашенко руководители балтийских правительств не планировали.
Ранее "Комментарии" писали о том, что боевики НЗФ с оккупированных территорий отправляют в Беларуси.
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