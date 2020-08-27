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Главная Новости Мир Беларусь Закрыты для общения: МИД Беларуси отклонило запрос о визите в страну глав МИД стран Балтии
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Закрыты для общения: МИД Беларуси отклонило запрос о визите в страну глав МИД стран Балтии

По мнению главы эстонского правительства Юри Ратаса, правительство Беларуси выбрало неверный путь для урегулирования политического кризиса в стране, игнорируя любые международные контакты

сегодня, 19:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

Премьер-министры и министры иностранных дел стран Прибалтики планировали визит в Минск, чтобы встретиться с представителями власти и оппозиции для урегулирования политического кризиса в стране. Но канцелярия правительства и МИД Беларуси отказали им в визите - об этом заявил в интервью ERR глава эстонского правительства Юри Ратас.

По его словам, 20 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу позвонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею и поинтересовался возможностью для визита в Беларусь. Также с канцелярией правительства Беларуси связались и из Таллина.

Закрыты для общения: МИД Беларуси отклонило запрос о визите в страну глав МИД стран Балтии

Фото: Белорусский политринг

"Да, моим предложением было организовать поездку трех премьер-министров и трех министров иностранных дел. Мы связались с МИД и канцелярией правительства Беларуси. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, контактировать из официального Минска с нами не желают ", - рассказал Ратас.

"Не думаю, что белорусские власти сегодня идут правильным путем, игнорируя любые международные контакты. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации как раз и необходимо общение на международном уровне", - добавил дипломат.

Также Ратас подчеркнул, что встречи с Александром Лукашенко руководители балтийских правительств не планировали.

Ранее "Комментарии" писали о том, что боевики НЗФ с оккупированных территорий отправляют в Беларуси.



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