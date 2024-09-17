Залет дронов в Беларусь: Лукашенко рассказал о том, что «договорился с украинцами»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы достиг договоренности с Украиной не сообщать в СМИ о случаях проникновения беспилотников на территорию его страны. Об этом сообщает государственное информационное агентство "БелТА".

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

"Мы договорились по каналам с украинской стороной, что не будем освещать в СМИ факты залета беспилотников, как российских, так и украинских, на территорию Беларуси", — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что такие случаи залета беспилотников происходят из-за "недостаточного управления" с обеих сторон. Также Лукашенко отметил, что белорусские системы радиоэлектронной борьбы эффективно работают, в частности сбивая дроны с курса. Один из таких аппаратов, по его словам, был найден вблизи Бобруйска. Он утверждает, что это был украинский беспилотник, хотя признал, что есть и другие инциденты.

Кроме того, Лукашенко убежден, что США якобы приказали Украине атаковать белорусскую инфраструктуру в случае определенных условий. По его словам, это связано с полетами российских беспилотников над территорией Беларуси и ее окрестностей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко пригрозил "соперникам" Третьей мировой. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с очередной угрозой возможного нападения на его страну. Как сообщает агентство Belta, Лукашенко заявил, что любое нападение на Беларусь приведет к началу Третьей мировой войны.

Такая риторика со стороны белорусского лидера есть продолжение его агрессивных заявлений и попытка укрепить свои позиции в условиях международной изоляции и поддержки военной агрессии России.

