Звездное время Лукашенко: что задумал против Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко активно участвует в мероприятиях саммита ШОС в Китае. Какие преимущества хочет получить лидер Беларуси, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

По данным аналитиков, Лукашенко проводит множество встреч с представителями китайского бизнеса. В частности, у него прошли переговоры с крупными агрокомпаниями и автомобилестроителями. Лукашенко, как сообщают в Центре, активно призывает китайский бизнес инвестировать в Беларусь и обещает содействие в реализации совместной продукции на рынках, "близких к Беларуси", и даже в Африке.

"Лукашенко пытается все активнее развивать отношения с Китаем, видя в тесных политических и экономических связях с этой страной определенный противовес давлению РФ на Беларусь", — говорится в сообщении ЦПД.

По мнению аналитиков Центра, для Лукашенко важна поддержка Китая особенно накануне совместных с войсками РФ учений "Запад-2025" и при большой политической и финансовой зависимости Минска от Москвы. К тому же поддержка Китая, как отмечают в ЦПД, важна для укрепления единоличной власти Лукашенко в Беларуси.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России неоднократно заявляли о возможности применить супероружие против Украины. Владимир Путин постоянно кичится ракетой "Орешник".

Лукашенко во время общения с журналистами рассказал, что якобы Путину предлагали ударить "Орешником" по Банковой, однако тот ответил "ни в коем случае". Отмечают, что, по словам Лукашенко, разговоры о возможности атаки по центральному офису Владимира Зеленского действительно поднимались.



