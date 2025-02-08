logo

BTC/USD

96128.93

ETH/USD

2639.84

LTC/USD

108.02

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Канада Боится ли Канада угроз Трампа: Трюдо сделал тревожное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Боится ли Канада угроз Трампа: Трюдо сделал тревожное заявление

Канада всерьез воспринимает заявления Белого дома

8 февраля 2025, 00:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что желание президента Дональда Трампа присоединить его страну к США реально из-за большого количества критически важных полезных ископаемых.

Боится ли Канада угроз Трампа: Трюдо сделал тревожное заявление

Трюдо раскритиковал Трампа. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, несмотря на то, что ранее Трамп заявлял о намерении сделать Канаду 51 штатом США, канадские чиновники воспринимали его слова как шутку, пока американский президент не пообещал использовать экономическую силу для принуждения к сотрудничеству и назвал канадскую границу "искусственной линией".

"Канада обладает широким спектром важных минералов, необходимых для производства современных технологий, таких как мобильные телефоны, аккумуляторы для электромобилей и оборонные программы. Они очень хорошо знают о наших ресурсах, о том, что у нас есть. И они очень хотят иметь возможность извлечь выгоду из этого. Трамп считает, что один из самых простых способов получить ресурсы – поглотить нашу страну. И это реальная вещь", – заявил Джастин Трюдо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не обсуждала с США новые пакеты военной помощи. При этом после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми президент сообщил, что в настоящее время США не сбавляли военную поддержку Украины. "У нас нет на сегодняшний день уменьшения американской поддержки. Помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", – заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на наступление Сил обороны Украины в Курской области РФ вражеская армия начала активно использовать ударные дроны на оптоволокне и авиацию, которая залетала над городом Суджа, который контролирует украинская армия. "В Курской область сегодня, кроме дронов на оптоволокне, активно работала вражеская авиация. Россияне настолько наглели, что залетали даже над Суджей", — рассказал военный.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-07/ceos-trudeau-try-to-plot-canadian-export-strategy-that-looks-beyond-us
Теги:

Новости

Все новости