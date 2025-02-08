Боится ли Канада угроз Трампа: Трюдо сделал тревожное заявление

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что желание президента Дональда Трампа присоединить его страну к США реально из-за большого количества критически важных полезных ископаемых.

Трюдо раскритиковал Трампа. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, несмотря на то, что ранее Трамп заявлял о намерении сделать Канаду 51 штатом США, канадские чиновники воспринимали его слова как шутку, пока американский президент не пообещал использовать экономическую силу для принуждения к сотрудничеству и назвал канадскую границу "искусственной линией".

"Канада обладает широким спектром важных минералов, необходимых для производства современных технологий, таких как мобильные телефоны, аккумуляторы для электромобилей и оборонные программы. Они очень хорошо знают о наших ресурсах, о том, что у нас есть. И они очень хотят иметь возможность извлечь выгоду из этого. Трамп считает, что один из самых простых способов получить ресурсы – поглотить нашу страну. И это реальная вещь", – заявил Джастин Трюдо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не обсуждала с США новые пакеты военной помощи. При этом после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми президент сообщил, что в настоящее время США не сбавляли военную поддержку Украины. "У нас нет на сегодняшний день уменьшения американской поддержки. Помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", – заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на наступление Сил обороны Украины в Курской области РФ вражеская армия начала активно использовать ударные дроны на оптоволокне и авиацию, которая залетала над городом Суджа, который контролирует украинская армия. "В Курской область сегодня, кроме дронов на оптоволокне, активно работала вражеская авиация. Россияне настолько наглели, что залетали даже над Суджей", — рассказал военный.