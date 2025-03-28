logo

BTC/USD

84165.22

ETH/USD

1880.56

LTC/USD

87.42

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Канада Больше не партнер: Канада разрывает отношения с США
commentss НОВОСТИ Все новости

Больше не партнер: Канада разрывает отношения с США

Канада стремится избавиться от зависимости от Штатов

сегодня, 00:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава должна резко снизить зависимость от США на фоне двусторонней торговой войны.

Больше не партнер: Канада разрывает отношения с США

Канада разочаровалась в США. Фото из открытых источников

Марк Карни заявил, что в случае постоянного действия американских тарифов Канаде нужно пересмотреть отношения с США и торговые отношения.

"Очевидно, что США больше не является надежным партнером. Возможно, что с помощью всеобъемлющих переговоров мы сможем восстановить элемент доверия, но пути назад не будет. Канаде необходимо значительно уменьшить зависимость от Штатов. Нам нужно будет переориентировать наши торговые отношения на другие страны. Канаде нужно будет делать вещи, которые раньше считались невозможными" ер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последние несколько недель представители генеральных штабов работали над вопросами количественного состава, формата и других моментов миротворческого контингента. "Контингент очень важен для контроля. Контингент — это боевой состав. Но они, прежде всего, для того, чтобы контролировать ситуацию и проводить совместные тренировки, а также сделать невозможным любые желания России вернуться с той или иной волной агрессии", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина вышла в мировые лидеры за производством не только дронов, но и самоходных пушек, пишет Forbes. "Это впечатляющая цифра, если принимать во внимание производственные мощности других стран. Россия с ее большим военным бюджетом также производит 40 гаубиц в месяц. Франция производит 8 орудий Caesar в месяц. Германия может производить лишь 5-6 своих гаубиц Panzerhaubitze в год. Британско-американская BAE Systems производит 4 гаубицы в месяц", — отмечает издание.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/
Теги:

Новости

Все новости