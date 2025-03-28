Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава должна резко снизить зависимость от США на фоне двусторонней торговой войны.

Канада разочаровалась в США. Фото из открытых источников

Марк Карни заявил, что в случае постоянного действия американских тарифов Канаде нужно пересмотреть отношения с США и торговые отношения.

"Очевидно, что США больше не является надежным партнером. Возможно, что с помощью всеобъемлющих переговоров мы сможем восстановить элемент доверия, но пути назад не будет. Канаде необходимо значительно уменьшить зависимость от Штатов. Нам нужно будет переориентировать наши торговые отношения на другие страны. Канаде нужно будет делать вещи, которые раньше считались невозможными" ер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последние несколько недель представители генеральных штабов работали над вопросами количественного состава, формата и других моментов миротворческого контингента. "Контингент очень важен для контроля. Контингент — это боевой состав. Но они, прежде всего, для того, чтобы контролировать ситуацию и проводить совместные тренировки, а также сделать невозможным любые желания России вернуться с той или иной волной агрессии", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина вышла в мировые лидеры за производством не только дронов, но и самоходных пушек, пишет Forbes. "Это впечатляющая цифра, если принимать во внимание производственные мощности других стран. Россия с ее большим военным бюджетом также производит 40 гаубиц в месяц. Франция производит 8 орудий Caesar в месяц. Германия может производить лишь 5-6 своих гаубиц Panzerhaubitze в год. Британско-американская BAE Systems производит 4 гаубицы в месяц", — отмечает издание.