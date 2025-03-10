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Будущий премьер Канады дерзко ответил Трампу на его слова о 51 штате

Карни жестко реагирует на все нападки со стороны Трампа и не намерена сдавать страну американцам

сегодня, 10:53
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Ткачик Олеся

Будущий премьер Канады Марк Карни ответил президенту США Дональду Трампу на его заявления о том, что Канада должна стать 51 штатом Америки.

Будущий премьер Канады дерзко ответил Трампу на его слова о 51 штате

Марк Карни

"США – не Канада. Канада никогда не будет частью США ни в коем случае, никоим образом и никакой формой", – отметил Карни.

Как отметил эксперт по международным вопросам Максим Несвитайлов, это очень хорошее заявление для начала работы в должности, как и сама кандидатура, особенно учитывая торговую войну с США.

Кроме того, эксперт отметил жесткую позицию против США. В частности, Карни пообещал сохранять тарифы на американские товары, пока американцы не продемонстрируют уважение. Он подчеркнул, что Канада не просила этого сражения, но готова дать отпор.

При этом Несвитайлов обратил внимание на то, что Карни имеет значительный опыт в экономике, ведь возглавлял Банк Канады во время мирового финансового кризиса и Банк Англии во время Brexit и начала пандемии COVID-19.

А еще Карни имеет поддержку внутри партии, он одержал убедительную победу на выборах лидера Либеральной партии. Теперь, скорее всего, он проведет внеочередные выборы, чтобы укрепить свою позицию.

"Об Украине говорил немного. В период избирательной гонки Карни говорил, что "очень гордится" позицией правительства Канады по поддержке Украины и полностью поддерживает эти усилия: "Я продолжу это делать. Путь Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО – это то, что я поддерживаю", — отмечает эксперт.

Именно поэтому, по его словам, очень интересно, будет ли Трамп и его называть губернатором, как позволял себе делать по отношению к Трюдо.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что следующий премьер страны столкнется с необходимостью вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который угрожает ввести дополнительные таможенные тарифы на канадские товары.




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Источник: https://www.facebook.com/nesvitaylov/posts/pfbid02oaBTD4Y7ryfxAfQSqiixfBK7zQjso4Q7LgKZd2Je5roysvQ4zhUf5k4pAiL7KYLFl
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