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Джастин Трюдо опозорился во время визита короля Чарльза в канадский парламент

Трюдо критикуют за нарушение дресс-кода и странный выбор обуви

сегодня, 11:13
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Ткачик Олеся

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо привлек к себе внимание во вторник, появившись на открытии канадского парламента в достаточно неожиданной обуви.

Джастин Трюдо опозорился во время визита короля Чарльза в канадский парламент

Джастин Трюдо

Как отмечают журналисты, во время торжественного события в здании Сената в Оттаве, на котором присутствовал король Чарльз, выступивший с речью на фоне угроз аннексии со стороны президента США Дональда Трампа, политики были одеты в соответствии с дресс-кодом. В частности, они были одеты в классические костюмы и кожаные туфли.

Однако, как отмечают журналисты, Трюдо, хоть и был в формальном синем костюме, дополнил свой образ яркими бирюзовыми кроссовками Adidas Gazelle с оранжевыми полосами.

Джастин Трюдо опозорился во время визита короля Чарльза в канадский парламент - фото 2

Этот выбор обуви быстро стал предметом обсуждения в соцсетях. Пользователи X не заставили себя ждать с реакциями.

"Трюдо не только пришел в речь от трона, но и в такой обуви! Сажусь с попкорном и наблюдаю", — написал один из комментаторов.

Другой заметил: "Неужели он считал уместным надеть такое на выступление короля?"

А третий пошутил: "Может быть, это туфли для пенсии?.."

Впрочем, церемония стала исторической, ведь впервые за почти полвека открытие канадского парламента провел британский монарх. В последний раз это делала королева Елизавета II — в 1957 и 1977 годах.

Король Чарльз с королевой Камиллой приехали в Сенат в карете, сопровождавшей 28 всадников Королевской канадской конной полиции, а толпа встречала их аплодисментами и флагами. По прибытии монарх осмотрел почетный караул в красных мундирах.

Участие Трюдо в произошедшем произошло через несколько месяцев после его объявления об отставке с должности премьера. В январе, выступая перед резиденцией в Rideau Cottage, он сообщил, что во время рождественских праздников вместе с семьей пришло решение уйти из политики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США заподозрили Трама в том, что он сошел с ума.




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Источник: https://www.independent.co.uk/life-style/justin-trudeau-adidas-sneakers-throne-speech-canada-parliament-b2758936.html
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