Генпрокурора и Минюст Канады просят дать оценку государственному терроризму РФ

Депутат парламента Канады, член Палат Общин и Национального комитета обороны Канады Джон МакКей поддержал определение России в качестве государства-террориста. Также, запрос о признании России государством-террористом депутат перенаправит Генеральному прокурору и Министру юстиции Канады.



Джон МакКей. Фото: из открытых источников

Такое заявление канадский парламентарий сделал в ответ на информационный запрос издания Guildhall о признании России государством-террористом в контексте террористической деятельности РФ против цивильного населения Украины.

"Я согласен с вашим видением, но не могу дать юридическую оценку", — заявил политик. Депутат, объяснил, что направит соответствующий запрос Министру юстиции и Генеральному прокурору Канады. "Я взял на себя право перенаправить ваше письмо Министру юстиции и Генеральному прокурору Канады", — подытожил Джон МакКей.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к мировому сообществу о необходимости признания российской федерации террористическим государством.

С заявлениями о поддержке инициативы выступил целый ряд мировых политиков. В частности, член Палаты Лордов парламента Великобритании, Лорд Алекс Карлайл заявил, что уже сейчас, основываясь на фотографиях и других доказательствах преступлений России в Украине, правительственные структуры РФ такие как армия, Военно-морской флот, Военно-космические силы и политическая партия "Единая Россия" должны быть внесены в списки террористических организаций в Великобритании и США. Экс-министр обороны Литвы, депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене заявила, что мировое сообщество должно вынести на повестку дня вопрос российского государственного терроризма. Депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что военные преступления Путина в Украине, в частности взятие в заложники цивильного парамедика, позволяют квалифицировать действующий в России режим, как террористический.





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