logo

BTC/USD

44834.92

ETH/USD

3178.73

LTC/USD

126.57

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Канада Генпрокурора и Минюст Канады просят дать оценку государственному терроризму РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Генпрокурора и Минюст Канады просят дать оценку государственному терроризму РФ

России грозит признание государства-террориста

сегодня, 15:05
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Депутат парламента Канады, член Палат Общин и Национального комитета обороны Канады Джон МакКей поддержал определение России в качестве государства-террориста. Также, запрос о признании России государством-террористом депутат перенаправит Генеральному прокурору и Министру юстиции Канады.

Генпрокурора и Минюст Канады просят дать оценку государственному терроризму РФ

Джон МакКей. Фото: из открытых источников

Такое заявление канадский парламентарий сделал в ответ на информационный запрос издания Guildhall о признании России государством-террористом в контексте террористической деятельности РФ против цивильного населения Украины.

"Я согласен с вашим видением, но не могу дать юридическую оценку", — заявил политик. Депутат, объяснил, что направит соответствующий запрос Министру юстиции и Генеральному прокурору Канады. "Я взял на себя право перенаправить ваше письмо Министру юстиции и Генеральному прокурору Канады", — подытожил Джон МакКей.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к мировому сообществу о необходимости признания российской федерации террористическим государством.

С заявлениями о поддержке инициативы выступил целый ряд мировых политиков. В частности, член Палаты Лордов парламента Великобритании, Лорд Алекс Карлайл заявил, что уже сейчас, основываясь на фотографиях и других доказательствах преступлений России в Украине, правительственные структуры РФ такие как армия, Военно-морской флот, Военно-космические силы и политическая партия "Единая Россия"  должны быть внесены в списки террористических организаций в Великобритании и США. Экс-министр обороны Литвы, депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене заявила, что мировое сообщество должно вынести на повестку дня вопрос российского государственного терроризма. Депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что военные преступления Путина в Украине, в частности взятие в заложники цивильного парамедика, позволяют квалифицировать действующий в России режим, как террористический.

Генпрокурора и Минюст Канады просят дать оценку государственному терроризму РФ - фото 2


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!