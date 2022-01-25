Хакеры атаковали министерство иностранных дел Канады: кого обвиняют в киберпреступлении

На минувшей неделе хакеры начали кибератаку на министерство иностранных дел Канады, и некоторые службы все еще не работают. Такое заявление сделали чиновники в понедельник, 24 января, не раскрывая, кто, по мнению Оттавы, был ответственен. Об этом сообщает Reuters.

Киберпреступник - Reuters

Инцидент был обнаружен в минувшую среду, 19 января, за день до того, как разведывательное агентство Канады заявило, что операторы сетей критической инфраструктуры должны усилить свою защиту от угроз, финансируемых российским государством.

"Службы сейчас функционируют. Некоторый доступ к Интернету и Интернет-сервисам пока еще не восстановили. Нет никаких признаков того, что какие-либо другие правительственные ведомства пострадали", — говорится в заявлении Совета Казначейства, которое несет общую ответственность за правительственные операции.

Ни Минфин, ни МИД не ответили на вопрос, несут ли ответственность за киберпреступление российские хакеры.

Оттава редко говорит о кибератаках на свои системы. В 2011 году чиновники заявили, что "опытный китайский спонсируемый государством хакер" проник в ведущую исследовательскую организацию. Пекин это опроверг.

В 2014 году бывший министр кабинета министров Канады заявил, что китайские операторы подозревались в взломе казначейства и министерства финансов в 2011 году.

Как сообщали ранее "Комментарии", северокорейские хакеры в прошлом году украли почти 400 миллионов долларов криптовалюты. В прошлом году хакеры совершили по меньшей мере семь различных атак, прежде всего, направленных на инвестиционные фирмы и централизованные биржи, используя разнообразные тактики, включая фишинг, вредоносное программное обеспечение и социальную инженерию, согласно отчету Chainalysis, фирмы, отслеживающей криптовалюту.

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