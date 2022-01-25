logo

BTC/USD

36396.22

ETH/USD

2416.46

LTC/USD

108.43

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

32.57

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Канада Хакеры атаковали министерство иностранных дел Канады: кого обвиняют в киберпреступлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Хакеры атаковали министерство иностранных дел Канады: кого обвиняют в киберпреступлении

Инцидент был обнаружен 19 января

сегодня, 11:17
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

На минувшей неделе хакеры начали кибератаку на министерство иностранных дел Канады, и некоторые службы все еще не работают. Такое заявление сделали чиновники в понедельник, 24 января, не раскрывая, кто, по мнению Оттавы, был ответственен. Об этом сообщает Reuters.

Хакеры атаковали министерство иностранных дел Канады: кого обвиняют в киберпреступлении

Киберпреступник - Reuters

Инцидент был обнаружен в минувшую среду, 19 января, за день до того, как разведывательное агентство Канады заявило, что операторы сетей критической инфраструктуры должны усилить свою защиту от угроз, финансируемых российским государством.

"Службы сейчас функционируют. Некоторый доступ к Интернету и Интернет-сервисам пока еще не восстановили. Нет никаких признаков того, что какие-либо другие правительственные ведомства пострадали", — говорится в заявлении Совета Казначейства, которое несет общую ответственность за правительственные операции.

Ни Минфин, ни МИД не ответили на вопрос, несут ли ответственность за киберпреступление российские хакеры.

Оттава редко говорит о кибератаках на свои системы. В 2011 году чиновники заявили, что "опытный китайский спонсируемый государством хакер" проник в ведущую исследовательскую организацию. Пекин это опроверг.

В 2014 году бывший министр кабинета министров Канады заявил, что китайские операторы подозревались в взломе казначейства и министерства финансов в 2011 году.

Как сообщали ранее "Комментарии", северокорейские хакеры в прошлом году украли почти 400 миллионов долларов криптовалюты. В прошлом году хакеры совершили по меньшей мере семь различных атак, прежде всего, направленных на инвестиционные фирмы и централизованные биржи, используя разнообразные тактики, включая фишинг, вредоносное программное обеспечение и социальную инженерию, согласно отчету Chainalysis, фирмы, отслеживающей криптовалюту.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/technology/canadas-foreign-ministry-hacked-services-hit-2022-01-24/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!