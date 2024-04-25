И Канада туда же: как Оттава решила уклониться от санкций против РФ

Канада предоставила европейскому авиастроительному гиганту Airbus разрешение на использование российского титана в производстве самолетов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Канада. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, этот шаг канадского правительства предоставляет Airbus гибкость на канадских заводах и, как ожидают аналитики, развеет беспокойство относительно его основной деятельности, которая может пострадать из-за фактического запрета на поставки в Канаду самолетов, производство которых в значительной степени зависит от титана.

Ранее сообщалось, что официальная Оттава ввела санкции против российской компании "ВСМПО-Ависма", которая является крупнейшим в мире производителем титана.

По состоянию на 2014 год компания производила более 90% российского титана и экспортировала свою продукцию в 50 стран, имея в целом около 450 заказчиков.

Сейчас это единственная в мире титановая компания, которая осуществляет полный цикл производства — от переработки сырья до выпуска конечной продукции. В составе корпорации находятся две промышленные площадки — "ВСМПО" в городе Верхняя Салда и "АВИСМА" в Березниках.

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