Как украинцы регистрируют новорожденных в Канаде

В Канаде, стране с крупнейшей украинской диаспорой в мире, количество украинцев увеличивается каждый год, особенно из-за продолжающейся войны в Украине. Эта страна стала настоящим домом для многих. Особенно важным аспектом для эмигрантов является процесс регистрации новорожденных детей. “Комментарии”, опираясь на информацию от платформы помощи беженцам United for Ukraine, рассказывают, как украинцы могут официально оформить рождение своих детей в Канаде.

Как зарегистрировать новорожденного ребенка в Канаде

Как зарегистрировать ребенка в Канаде

Для регистрации новорожденного необходимо обратиться в консульство Канады. Там специалисты проверят происхождение ребенка и официально зарегистрируют его имя, фамилию и отчество. Срок подачи заявления – не позднее одного месяца с момента рождения ребенка. В трагических случаях, когда ребенок умирает при рождении, заявление должно быть подано в течение трех дней.

Регистрация проходит по месту рождения ребенка или по месту жительства одного из родителей. В исключительных случаях, например, при болезни или смерти родителей, регистрацию могут осуществить близкие родственники или уполномоченные лица.

Необходимые документы

Для регистрации потребуются следующие документы:

Официальное свидетельство о рождении от медицинского учреждения.

Паспорта родителей.

Заявление о внесении сведений об отце ребенка.

Сам процесс регистрации является бесплатным и по его завершению родители получают свидетельство о рождении.

Возвращение в Украину

Родители, желающие вернуться в Украину с новорожденным, должны обзавестись следующими документами:

Паспорт.

Свидетельство о рождении, выданное консульством Канады.

Важно отметить, что новорожденные, рожденные в Канаде украинцами, сохраняют право на гражданство Украины. К тому же, Канада автоматически предоставляет гражданство всем детям, рожденным на ее территории, что дает малышам право на двойное гражданство.

Эта возможность двойного гражданства открывает перед украинскими семьями новые горизонты для обеспечения стабильного и безопасного будущего своих детей в канадском обществе.