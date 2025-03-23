Канада нашла способ, как утереть нос Трампу и выбраться из его ловушки

Торговая война, инициированная Дональдом Трампом, стала толчком для канадских провинций к отмене внутренних ограничений в сфере свободной торговли. Ожидается, что этот шаг будет способствовать снижению затрат как для предприятий, так и потребителей.

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Известно, что все канадские провинции уже приняли решение о ликвидации тормозящих внутреннюю торговлю барьеров. В правительстве Канады надеются, что подобный шаг поможет компенсировать экономические потери от таможенного противостояния с США, сообщила пресс-служба премьер-министра страны.

Отмечается, что главным вопросом встречи главы правительства Марка Карни с премьерами провинций и территорий стала именно отмена этих ограничений.

"Премьер-министр и руководители провинций согласились, что, работая вместе над разблокированием экономических проектов и устранением барьеров, Канада может с лихвой компенсировать последствия пошлин США, создав высокооплачиваемые рабочие места, максимизировав наш экономический потенциал и укрепившись как дома, так и за рубежом", — говорится.

В частности, указывается, что по результатам переговоров было решено до 1 июля принять законодательные изменения, отменяющие все федеральные ограничения на межпровинциальную торговлю и мобильность рабочей силы. Кроме того, планируется ликвидировать все федеральные исключения, предусмотренные Канадским соглашением о свободной торговле.

В офисе премьер-министра ожидают, что гармонизация регуляторных норм и упрощение перемещения рабочей силы будет способствовать созданию единого открытого рынка, что в итоге позволит снизить издержки для бизнеса и потребителей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Канаде пообещали Трампу ответ на его агрессивную политику в отношении этого государства.



