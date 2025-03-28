Канада ответила на пошлины Трампа и жестко ударила по Маску и его компании Tesla

Канадское правительство приостановило все выплаты компенсаций для Tesla и запретило компании участвовать в будущих государственных программах поддержки электромобилей. В частности, об этом заявила министр транспорта Христя Фриланд, сообщает Reuters.

Илон Маск

Министр подчеркнула, что выплаты будут оставаться замороженными до завершения проверки всех заявок на субсидии. В то же время, Министерству транспорта поручено пересмотреть условия участия в программе iZEV.

Согласно обновленным правилам, электромобили Tesla не смогут претендовать на государственную поддержку, пока действуют "незаконные и необоснованные" пошлины США на канадскую продукцию.

По данным СМИ, Канада приостановила выплату 43 миллиона канадских долларов ($30,11 млн) компенсаций компании. При этом отмечается, что только один дилерский центр в Квебеке подал заявки почти на 20 миллионов канадских долларов субсидий, подтвердив документально более 4 000 продаж электромобилей за один уикенд в январе.

Ранее в этом месяце власти Торонто также отменили финансовые стимулы для покупки Tesla в такси и сервисах райдшеринга из-за обострения торгового напряжения между Канадой и США.

Такое решение правительства принято на фоне планов администрации Дональда Трампа ввести со 2 апреля 25% пошлины на большинство товаров из Канады и Мексики. Кроме того, 27 марта Трамп объявил о введении аналогичной пошлины на все автомобили, произведенные за пределами США.

Новые тарифы вступят в силу 3 апреля, что значительно превышает нынешнюю базовую пошлину на импорт автомобилей в США, которая составляет 2,5%. Больше всего пострадают страны с соглашениями о свободной торговле с США, в частности, Канада, Мексика, Южная Корея, а также Япония, Европейский Союз и Великобритания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее в Канаде заявили, что от пошлин пострадают американские штаты, голосовавшие за Трампа.



