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Канада отзывает из Украины часть сотрудников своего посольства в Киеве

В то же время в МИД Канады добавили, что усилят команду своего посольства в Киеве

сегодня, 03:16
Автор:

Ольга Чародий
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В министерстве иностранных дел Канады решили временно отозвать из своего посольства в Киеве неосновных сотрудников и членов семей дипломатов, которые до сих пор остаются в Украине. Об этом сообщают на официальном сайте МИД Канады. Как отметили в ведомстве, они продолжают тщательно следить за ситуацией в Украине.

Канада отзывает из Украины часть сотрудников своего посольства в Киеве

Посольство - фото из открытых источников

“Для нас самым высоким приоритетом остается безопасность наших граждан. Наши чиновники готовы предоставить консульскую помощь канадцам в Украине, в случае необходимости", – говорится в сообщении.

В то же время в МИД Канады добавили, что усилят команду своего посольства в Киеве. В ведомство прибудут должностные лица, имеющие опыт в таких отраслях как:

реформы сектора безопасности

управление контактами

демократические реформы

консульские службы

дипломатия

"Вместе они усилят наш дипломатический потенциал и позволят продолжить оценивать и реагировать на изменяющуюся ситуацию для поддержки Украины", — подчеркнули в канадском МИД.

 Министерство иностранных дел Канады рекомендует своим гражданам покинуть территорию Украины из-за угрозы военных действий, если их присутствие не является обязательным.

Напомним, между Украиной и Россией может вспыхнуть новый дипломатический скандал — из-за нападения на Генеральное консульство нашего государства в Петербурге. Как сообщает Telegram-канал "Nachtigall", 19 февраля неизвестный злоумышленник нанес ножевые ранения дежурному охраннику учреждения. По словам владельца Telegram-канала, журналиста Игоря Соловья, пострадавшим оказался военнослужащим Государственной пограничной службы Украины.

Мужчина стандартно заступил на пост коменданта в Генконсульстве и наблюдал за соблюдением стандартных правил посещения дипломатической организации. Нападающий, гражданин РФ, имя которого не разглашается, предварительно записался на прием Генконсульства. На видеозаписи с камеры наблюдения, расположенной во дворе учреждения, видно, что изначально злоумышленник доставал какие-то бумаги, а затем, как только ему открыли дверь, напал с ножом на коменданта и нанес ему несколько ножевых ранений.





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Источник: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/01/global-affairs-canada-temporarily-withdraws-non-essential-personnel-from-canadian-embassy-to-ukraine.html
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