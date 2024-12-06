Канада передаст Украине запретное оружие: что известно

Канада договаривается с Украиной об отправке части огнестрельного оружия, на использование которого наложила запрет.

Канада передаст Киеву оружие. Фото из открытых источников

Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан объявил о запрете еще 324 разновидностей огнестрельного оружия. Ранее правительство Канады запретило 1500 марок и моделей оружия.

"Это оружие больше не может быть использовано в Канаде. Его место на поле боя, а не в руках охотников или спортивных стрелков", – сказал Доминик Леблан.

Канадский министр обороны Билл Блэр заявил, что Оттава обратилась к Киеву, который выразил заинтересованность в некоторых образцах этого оружия.

"Каждая помощь, которую мы можем предложить украинцам, – это шаг к их победе", – добавил Билл Блэр.

В настоящее время правительство Канады ведет переговоры с местными властями по выкупу запрещенного оружия у частных владельцев. После этого его смогут передать Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ на вражеских минах на деоккупированных украинских территориях взорвались 1083 гражданских лица, сообщило Министерство обороны Украины. В министерстве отметили, что 333 гражданских погибли, а 750 человек получили ранения в результате подрыва на российских минах.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне Джей-Ди Венсом, который после инаугурации Дональда Трампа вступит в должность вице-президента США. По информации медиа, Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Уолтцом, которого Трамп собирается назначить на должность советника по национальной безопасности. На встрече также присутствовал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный Трампом на должность специального представителя по Украине и России.