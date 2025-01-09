Канада предложила Трампу встречное предложение по присоединению к США

Избранный президент США Дональд Трамп несколько раз предлагал Канаде стать частью Соединенных Штатов. Эти заявления вызвали резкую критику у канадцев, в частности, лидер Партии зеленых Элизабет Мэй предложила Трампу встречное предложение – отдать американские штаты Канаде.

Элизабет Мэй. Фото из открытых источников

Элизабет Мэй на фоне заявлений Трампа о возможной аннексии Канады заявила, что некоторые штаты могут выйти из состава США и присоединиться к ее стране.

"Вы думаете, что мы хотим быть 51-м штатом? Нет. Возможно, Калифорния хотела бы стать 11-й провинцией. Как насчет этого? Калифорния, Орегон, Вашингтон", – сказала Мэй.

Также Мэй отреагировала на слова Трампа о якобы преимуществах для канадцев, если они станут частью США. По ее словам, Канада может американцам предложить лучшие условия жизни, в том числе лучшее и дешевле медицинское обслуживание, "более безопасные улицы" благодаря более строгому закону о контроле оружия и бесплатные аборты.

Кроме того, Элизабет Мэй видит личные преимущества для Трампа, если три штата Калифорния, Орегон и Вашингтон покинут состав США.

"Дональд, подумай об этом. Вы можете избавиться от всех этих штатов, которые всегда голосуют за демократов", — сказал канадский политик.

Мэй меня не первый политик, который подобным образом реагирует на заявления Трампа. К примеру, премьер-министр Онтарио Даг Форд предложил вместо присоединения Канады к США, выкупить у Соединенных Штатов Аляску.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Трюдо на провокации Трампа о присоединении Канады к США.

Также "Комментарии" писали о Трампе, опубликовавшем скандальную карту, где присоединил Канаду к США.