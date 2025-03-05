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Канада пригрозила США выключить свет

Оттава пообещала ответить Вашингтону на введенные пошлины

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины против Канады его провинция запрещает американским компаниям участвовать в местных закупках и разрывает соглашение с компанией Илона Маска Starlink о предоставлении высокоскоростного интернета.

Канада пригрозила США выключить свет

Канада пригрозила Штатам. Фото из открытых источников

"Мы расторгаем контракт Онтарио со Starlink. С этим покончено. Его больше нет", – сказал Даг Форд.

Даг Форд также пригрозил применить 25% надбавку на электроэнергию, поставляемую провинцией в США, если у Трампа не пересмотрят решение о пошлинах.

"Мы без колебаний отключим их электроэнергию. Мы должны убедиться, что Америка почувствует боль", – заявил он.

Премьер-министр Онтарио добавил, что такие меры нанесут ущерб прежде всего тем американским штатам, где поддерживают Дональда Трампа.

По его словам, Совет по контролю алкогольных напитков Онтарио убирает американскую продукцию с полок магазинов.

Как известно, Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады. С 4 марта импорт будет облагаться налогом в 25%, а канадские энергетические товары будут облагаться пошлиной в 10%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно. "Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", — заявил Зеленский.



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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-congress-address-03-04-25#cm7uu8rwu000x3b6m2ofkhgbz
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