Канада заинтриговала громким решением мира в Украине: важное заявление

Канада может рассмотреть возможность размещения своих военных в Украине, если будет достигнуто мирное соглашение, сообщил премьер-министр Марк Карни. По его словам, на данном этапе это лишь потенциальная опция, но участие канадских сил в многонациональной операции будет оказывать значительно большее влияние, чем действия одной страны.

Фото: из открытых источников

На пресс-конференции в посольстве Канады в Париже Карни подчеркнул, что первый вклад Канады в обеспечение безопасности Украины может заключаться в обучении украинских военных. Уже сейчас канадские солдаты принимают участие в тренировках украинских военных в Польше в рамках операции "Unifier". Премьер отметил, что наращивание военных возможностей Канады позволит стране играть активную роль в обеспечении безопасности Украины после завершения войны.

Высокопоставленный представитель правительства Канады, общавшийся с журналистами на борту самолета в Париж, добавил, что страна уже несколько месяцев ведет переговоры по "соответствующему и серьезному вкладу" в систему безопасности Украины. Этот вклад предполагает координацию с международными партнерами, чтобы действия Канады были максимально эффективны в рамках многонациональных инициатив.

6 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях по развертыванию международных войск в Украине в случае достижения мирного соглашения. Президент Зеленский особо отметил, что ведет предметные переговоры с американской командой по мониторингу возможных нарушений мира, когда будет заключено соглашение.

Портал " Комментарии" уже писал , что Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после того, как между Киевом и Москвой будет подписано мирное соглашение. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своем официальном заявлении.