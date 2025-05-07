Украина делает важный шаг к возвращению транспортного самолета Ан-124 "Руслан", принадлежащего российскому авиаперевозчику "Волга-Днепр". Канадские власти официально приступили к процедуре конфискации воздушного судна, которое уже длительное время находится под арестом в аэропорту Торонто, сообщила министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

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"Еще с первых дней в должности я задалась целью добиться конфискации российского "Руслана", и сегодня мы видим конкретный результат нашей совместной работы с международными партнерами — Канада дала старт юридическому процессу", — отметила она.

Министр также привела любопытное сравнение: по своим габаритам Ан-124 можно сопоставить с тремя четвертями футбольного поля — его длина составляет около 69 метров, размах крыльев еще больше, а высота достигает уровня семиэтажного здания (21 м).

Конфискация проводится в соответствии с канадским законодательством — в частности, на основе Закона о специальных экономических мерах. Окончательное решение должно быть принято Высшим судом провинции Онтарио.

Стефанишина подчеркнула, что этот шаг стал результатом скоординированных усилий Министерства юстиции, МИД Украины и иностранных партнеров.

"Это еще одно доказательство того, как эффективно может работать международное право. В августе 2023 года ВАКС вынес решение о применении санкций к компании "Волга-Днепр", и после передачи этого решения канадским коллегам процесс конфискации набрал ход", — пояснила она.

Министр уверена, что вскоре легендарный "Руслан" сменит флаг и будет служить в пользу украинского государства.

Портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава должна резко снизить зависимость от США на фоне двусторонней торговой войны.